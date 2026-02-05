Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo

Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos

Árboles, semáforos y palmeras al suelo por las fuertes rachas de viento en València

Árboles, semáforos y palmeras al suelo por las fuertes rachas de viento en València

Redacción Levante-EMV

Marga Vázquez

Elena Martínez

Lucía Prieto

El paso de la borrasca Leonardo está provocando fortísimas rachas de poniente que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo por vientos de más de 80 km/h. La Aemet pide "mucha precaución", sobre todo cuando sople más el poniente, que será en las horas centrales de hoy.

Ultimas noticias del viento en Valencia

Actualizar

