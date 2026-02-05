En Directo
Borrasca Leonardo
Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
El paso de la borrasca Leonardo está provocando fortísimas rachas de poniente que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo por vientos de más de 80 km/h. La Aemet pide "mucha precaución", sobre todo cuando sople más el poniente, que será en las horas centrales de hoy.
Ultimas noticias del viento en Valencia
Miriam Bouiali
Una farola cae en la calle Guillem de Castro de València
Una farola ha caído en la calle Guillem de Castro de València, derribada por el fuerte viento de poniente, a las puertas de la antigua sede de Hacienda. Los bomberos trabajan para intentar retirarla de la acera.
Miriam Bouiali
Contenedores volcados en el centro de València
Los fuertes vientos que se están registrando sobre todo desde el mediodía en Valencia han provocado numerosas incidencias. Lo más común ha sido el vuelco y arrastre de los contenedores de residuos sólidos instalados en las calles de la ciudad.
Claudio Moreno
Un herido por desprendimientos debido al viento en la plaza del Ayuntamiento de València
Las rachas de poniente provocadas por el paso de la borrasca Leonardo han dejado al menos una persona herida debido a los desprendimientos registrados en una fachada de la plaza del Ayuntamiento.
Los cascotes han caído sobre dos viandantes y al menos uno de ellos ha sufrido lesiones
Marga Vázquez
Aviso amarillo por fuertes vientos
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pide "mucha precaución en las horas centrales del día" de este jueves 5 de febrero en Valencia por las fuertes rachas de poniente que se anuncian para esta jornada. Toda la provincia está en aviso amarillo por vientos que pueden alcanzar o incluso superar los 80 km/h.
Las fuertes rachas registradas en la ciudad de València a primera hora de la tarde han provocado numerosos incidentes e incluso heridos.
Pilar Olaya
Cae un árbol en una rotonda de acceso a Xirivella
El fuerte viento ha provocado la caída de un árbol ubicado en a zona ajardinada de una glorieta, en término municpal de Aldaia. El ejemplar roto ha caído sobre la calzada, cortando un carril de circulación. El consistorio confirma que no ha habido daños personales, y ha enviado a la Brigada Municipal a retirar el árbol para poder restaurar la circulación de vehículos cuanto antes, ya que se trata de una de las entradas a Xirivella, desde la CV -403.
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP