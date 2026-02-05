Emergencias eleva a naranja la alerta por vientos en Valencia y el Ayuntamiento cierra parques y suspende actividades

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha elevado a las 14.45 horas de este jueves a nivel naranja la alerta por vientos en el litoral norte de la provincia de Valencia y a consecuencia de ello el Ayuntamiento de València ha procedido al cierre de parques y jardines y a suspender las actividades organizadas al aire libre.

Cae una farola en València / J.M. López

En concreto, el '112 CV' ha emitido una nueva actualización de las alertas por fenómenos meteorológicos y ha establecido el nivel naranja por vientos en el litoral norte de Valencia y amarillo en toda la provincia de Castellón, así como en el litoral sur e interior de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.

Mientras, por fenómenos costeros el litoral de Alicante permanece en nivel naranja y el litoral sur de Castellón y litoral norte de Valencia, en amarillo. Además, la comarca de Els Ports (Castellón) se mantiene en nivel amarillo por nevadas.

A consecuencia de la activación de la alerta naranja, el Ayuntamiento de València ha procedido al cierre de parques y jardines y de cementerios, así como a la suspensión de la actividad al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal (FDM), según han informado fuentes municipales.