El Consell recurre al Gobierno por dejar a la Fe sin el centro de Terapias Avanzadas que irá a Madrid y Barcelona

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este jueves que la Conselleria de Sanidad presentará un recurso ante la decisión del Gobierno de no otorgar a València la sede del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (Certera). La resolución del pasado 27 de enero otorga dos sedes, una central en Madrid y otra complementaria en Barcelona. El Consell había postulado al Hospital La Fe y a su Instituto de Investigación Sanitaria como candidato en diciembre, un centro que finalmente no ha sido elegido pese a la presencia de la valenciana Diana Morant en el Gobierno, en opinión de Gómez.

El objetivo de este Consorcio es potenciar la investigación dentro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en cuanto a terapias avanzadas, que incluyen la terapia génica, la terapia celular y la ingeniería tisular. Por su parte, la sede estatal será la encargada de impulsar la estrategia nacional, no tan solo un centro asistencial. De las tres comunidades que se presentaron a concurso, la Comunitat Valenciana es la única excluida de ser sede del Consorcio.

Dos sedes en vez de una

El conseller ha criticado que se otorgasen dos sedes en lugar de la única que estaba planeada y, sobre todo, que ninguna de estas haya recaído en València “aun reconociendo en la resolución que la Fe es el hospital con mayor núcleo clínico de producción de linfocitos”, tal como ha apuntado en su comparecencia ante los medios. “Me parece que es no hacer un servicio a los ciudadanos valencianos”, ha alegado.

Ha explicado que el recurso presentado -lo firmó el miércoles por la tarde y se ha remitido este mismo jueves al Ejecutivo- pretende que “se revalúe esta designación y se reconozca el derecho de la Comunitat Valenciana de que, si somos el mayor núcleo de producción de linfocitos T y de terapias avanzadas académicas, la Fe tenga ese centro”.

La Unidad de Terapias Avanzadas de La Fe lidera proyectos pioneros, tales como el banco nacional de linfocitos T virus específicos o desarrollo de CARTs para tratamientos de leucemias agudas o la instalación de un secuenciador de genoma avanzado de alta capacidad. El Consell fundamentaba su candidatura en “la firme voluntad de la Comunitat Valenciana de participar activamente en el impulso de la investigación, el desarrollo y la producción de terapias avanzadas”, reivindicando también a la Comunitat como “referente nacional” en este ámbito.