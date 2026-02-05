La Generalitat todavía es 'roja' en Berlín

Voltear la identidad visual de una institución como la Generalitat tras 40 años no es barato ni tampoco sencillo. El gobierno valenciano, por orden de Mazón y con el beneplácito de Llorca, ha impulsado el cambio de color corporativo del rojo histórico a un azul cercano a los tonos del PP, su partido, pero el proceso no parece ir demasiado acompasado.

Una prueba de ello se pudo ver este jueves, durante la visita del 'president' a una feria comercial en Berlín. En una nota de prensa sobre un encuentro mantenido por Llorca, la Generalitat adjunta algunas fotos en las que figura el logotipo con el color rojo original, que no ha sido eliminado de los colores corporativos pero sí ha dejado de ser el prioritario en favor del azul.

Un azul que ya domina en los elementos más mediáticos y con más impacto directo sobre la ciudadanía, como las cuentas institucionales en redes sociales, la web oficial de la Generalitat o los atriles desde los que el president y otros miembros del Consell comparecen ante la prensa, pero que no parece haber llegado a Berlín todavía.