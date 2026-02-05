La Generalitat todavía es 'roja' en Berlín
Voltear la identidad visual de una institución como la Generalitat tras 40 años no es barato ni tampoco sencillo. El gobierno valenciano, por orden de Mazón y con el beneplácito de Llorca, ha impulsado el cambio de color corporativo del rojo histórico a un azul cercano a los tonos del PP, su partido, pero el proceso no parece ir demasiado acompasado.
Una prueba de ello se pudo ver este jueves, durante la visita del 'president' a una feria comercial en Berlín. En una nota de prensa sobre un encuentro mantenido por Llorca, la Generalitat adjunta algunas fotos en las que figura el logotipo con el color rojo original, que no ha sido eliminado de los colores corporativos pero sí ha dejado de ser el prioritario en favor del azul.
Un azul que ya domina en los elementos más mediáticos y con más impacto directo sobre la ciudadanía, como las cuentas institucionales en redes sociales, la web oficial de la Generalitat o los atriles desde los que el president y otros miembros del Consell comparecen ante la prensa, pero que no parece haber llegado a Berlín todavía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos