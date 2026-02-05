Un profesor de la UV desenmascara a una revista científica 'fake' con un artículo generado por Inteligencia Artificial

El pasado mes de octubre, Pascual D. Diago, matemático y profesor de la Universitat de València, desenmascaró a una publicación científica "fake" dispuesta a publicar cualquier artículo a cambio de grandes sumas de dinero. La publicación Clinical Journal of Obstetrics and Gynecology se había puesto en contacto con él docente en dos ocasiones y Diago contestó a su invitación con un artículo sin sentido generado íntegramente con Inteligencia Artificial.

El manuscrito, enviado bajo pseudónimo y repleto de citas falsas, relacionaba el álgebra con la obstetricia en una argumentación absurda que hablaba de antojos de números primos en embarazadas y de “ecuaciones de dilatación”. La revista respondió en cuestión de minutos diciendo que el artículo había sido remitido al “equipo de revisión profesional”. Unas semanas después, el artículo fue aprobado “con modificaciones menores”, tales como citar otras publicaciones que no tenían ninguna relación con el contenido del falso estudio, calificado por la revista como “interesante” y “bien escrito”.

Diago volvió a mandar el mismo artículo, añadiendo esas citas y otras más claramente falsas, con la intención de que quien lo leyese pudiese rápidamente identificar la naturaleza inventada del texto. En menos de una hora, recibió la aprobación final del editor junto con una factura de 2.949 dólares que debía pagar en los siguientes tres días por la publicación del artículo.

Todos los mails que el matemático había recibido hasta el momento los firmaban personas que no aparecían en la web de la revista y, después de no pagar esta suma de dinero, recibió un recordatorio de pago firmado por Robbie Williams al que contestó con un recibo falso también generado con inteligencia artificial.

Noticias relacionadas

Finalmente, el artículo fue publicado y puede aún leerse en la página web de la revista, aunque Diago sigue recibiendo recordatorios de pago cada quince días. Lo que empezó como una “vendetta” contra el spam de estas publicaciones que no llegaría a ningún lado, ha terminado demostrando la verdadera cara de estas publicaciones sin rigor científico y hambrientas de dinero.