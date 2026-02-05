El PSPV denuncia que el Consell sólo ha ejecutado un 15 % de sus inversiones en vivienda por la dana

El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha denunciado el "fracaso estrepitoso" de la Generalitat en la reconstrucción de la dana tras conocer los índices de ejecución presupuestaria que, como informó Levante-EMV, se quedan en 2025 en un modesto 64 %. En concreto, el Gobierno autorizó al gobierno valenciano a acometer gastos, vía deuda autonómica, por valor de 2.364 millones de euros, de los que sólo ha sido capaz de invertir 1.520 millones, dejando sin gastar más de 800 millones. Más allá de las cifras globales, el socialista ha puesto el foco en dos áreas concretas, Educación y Vivienda, donde considera que es especialmente grave ese bajo grado de cumplimiento.

Para Muñoz, el Consell "se ha pasado todo un año ocupado en salvarse ellos, Mazón y el resto de su gobierno, en el que todos actuaron con incompetencia e irresponsabilidad manifiesta el día de la dana en lugar de centrarse en levantar la Comunitat Valenciana de la mayor tragedia de nuestra historia".

El síndic atribuye los datos a esa actitud: "De todos los recursos que puso el Gobierno de España a su disposición, el Consell se ha dejado sin invertir 829 millones que se han perdido para 2025. Igual que, en 2024, no supieron gestionar 400 millones de los 700 millones que puso a su disposición el Gobierno. En total, más de 1.200 millones entre 2024 y 2025 desaprovechados y que se han perdido por la incapacidad de este Consell".

Bajando al detalle, Muñoz denuncia los "dramáticos" datos en la rehabilitación de infraestructuras educativas (apenas un 17 % pasado un año y tres meses de la tragedia). "La bajísima ejecución de las conselleries sociales es inadmisible, con niños todavía en barracones y sin que se les dé una solución", apunta abriendo el foco también a la vivienda.

Así, considera también "gravísimo" que los dos programas de Vivienda con dotación dana para atender los problemas generados por la barrancada y asegurar una vivienda a los afectados "solo han ejecutado un miserable 15,2 % del dinero que tenían presupuestado en 2025, únicamente 11,2 millones de los 74 millones presupuestados. Es de una incompetencia increíble e inaceptable", ha zanjado el socialista.