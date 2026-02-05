Valencia se vuela: personas cogidas a árboles y contenedores volcados por el fuerte viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó ayer de las fuertes rachas de poniente y pedían "mucha precaución en las horas centrales del día" en Valencia. Toda la provincia está en aviso amarillo por vientos que pueden alcanzar o incluso superar los 80 km/h.

La situación de saturación del suelo, lleno de humedad tras las lluvias de diciembre y enero, podrían empeorar aún más las consecuencias del viento y provocar la caída de árboles y ramas, o bien "afectar a las estructuras más frágiles o peor ancladas", advierte la Aemet.

Las fuertes rachas de viento han volcado varios contenedores y motos en la ciudad de València y han dificultado hasta caminar por la calle en el momento de mayor intensidad. En el barrio de Benicalap, varios vecinos de la zona han presenciado como peatones que caminaban por la calle han tenido que parar y sujetarse a árboles y mobiliario urbano ante la violencia del viento.

En el cauce del río el viento ha arrancado varias palmeras y árboles y en la plaza de San Agustín ha caído una farola. En la plaza del Ayuntamiento se han registrado también desprendimientos de una fachada.

Árboles caídos en L'Horta

También en varias localidades de l’Horta la fuerza del viento ha derribado árboles, como en el caso del IES Enric Valor, en Picanya.

Árboles caídos en el IES Enric Valor de Picanya / Levante-EMV

Otro centro escolar se ha visto también afectado por el temporal de viento, esta vez en Benetússer. La valla del colegio Villar Palasí, donde están ubicados los alumnos del CEIP Vicent Ricart i Bonillo, ha vencido y se ha caído al suelo. La localidad ha suspendido actividades extraescolares en exteriores y la actividad en el campo de fútbol y ha reforzado el operativo de seguridad y brigadas dada la situación meteorológica.

Valla del colegio Villar Palasí de Benetússer / Levante-EMV

En Burjassot el ayuntamiento ha pedido a los comercios que bajen las persianas para evitar daños.

Dónde ha hecho más viento hoy

La localidad de Buñol es la que ha registrado las rachas más fuertes, con 136 kilómetros por hora. Le siguen Agres (116), Olocau del Rey (114), El Toro (108), Alcoi (105), Xodos (89), Alfafara (87), Castielfabib (87), Vall d'Ebo (86), Ayora (86), Castellfort (82), Benifallim (81), Yátova (81), Salem (81), Utiel (77), Vilafranca (76).