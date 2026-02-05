Vox se suma al PSPV y Compromís y fuerza en las Cortes la comisión de investigación de las viviendas adjudicadas en Alicante

La comisión de investigación sobre el caso de las viviendas protegidas del residencial Les Naus en Alicante ya no depende solo del pulso entre la izquierda y el PP. Vox ha registrado su propia propuesta en las Cortes y, con ese paso, se consolida la mayoría parlamentaria necesaria para poner en marcha el órgano investigador.

El PSPV, Compromís y Vox suman mayoría simple, lo que abre la puerta a que la comisión se apruebe en el pleno y se constituya formalmente. El movimiento tiene lectura política añadida porque Vox fue socio de gobierno del PP al inicio de la legislatura autonómica y, tras romper, ha seguido respaldando a los populares en distintas cuestiones clave.

El escrito de Vox, firmado por el síndico José María Llanos y el diputado Miguel Pascual, plantea “la creación de una comisión no permanente de investigación” sobre la promoción “Residencial Les Naus” en Alicante y extiende el foco a “todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo”.

La propuesta fija, además, un calendario más acelerado que el planteado por PSPV y Compromís. Vox pide que la comisión se constituya dentro de los 15 días naturales siguientes a su aprobación en pleno, mientras que las iniciativas de socialistas y valencianistas señalaban 30 días para la constitución y seis meses para concluir el dictamen.

Paso clave

Hasta ahora, el PSPV y Compromís habían registrado propuestas casi idénticas para activar una comisión de investigación sobre Les Naus y el conjunto de promociones protegidas adjudicadas durante la legislatura. En el caso socialista, el texto estaba firmado por los diputados Benjamí Mompó y José Díaz, además del síndic José Muñoz.

Compromís, por su parte, la suscribió con la diputada Maria José Calabuig y el síndic Joan Baldoví. El salto de Vox sitúa la iniciativa en una pantalla diferente. Ya no se trata solo de exigir al PP que no “bloquee” la comisión, sino de que exista una aritmética suficiente para impulsarla.

El escrito de Vox también detalla que la composición de la comisión será la misma que la de las comisiones permanentes legislativas recogidas en el reglamento de las Cortes, y establece que, una vez creada, aprobará un plan de trabajo y un calendario tras analizar las propuestas de los grupos.

Entre las herramientas previstas, se incluye la posibilidad de solicitar informes y documentación a administraciones públicas, centros de investigación, universidades, corporaciones de derecho público y “partes interesadas”. El dictamen con conclusiones, según Vox, debería elaborarse “en un plazo de 12 meses como máximo” y elevarse posteriormente al pleno.

Caso y relato

El caso de Les Naus ha escalado desde la semana pasada con derivadas políticas e institucionales y tres dimisiones consecutivas vinculadas a la promoción: primero la de María Pérez-Hickman, tras conocerse que dos de sus hijos y un sobrino figuraban como propietarios, después la de Rocío Gómez, entonces concejala de Urbanismo, vinculada también a una vivienda en el residencial, y este jueves la del jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha abierto un expediente de averiguación de hechos para recabar información en Urbanismo, Patrimonio y Contratación y ha trasladado el asunto a Fiscalía, además de pedir cambios normativos a la Generalitat para reforzar transparencia y el criterio de vulnerabilidad.

En paralelo, la polémica ha colocado en el centro del debate el sistema de captación y adjudicación en cooperativas sobre suelo público y el papel de la conselleria en el visado de contratos y la comprobación de requisitos. La gestora de la promoción, Fraorgi, ha defendido que se trata de una promoción privada de vivienda protegida y sostiene que la adjudicación no la realiza el Ayuntamiento, sino la cooperativa, insistiendo en que los requisitos se controlan a través del visado autonómico con verificación económica conectada a datos de Hacienda.

El giro de Vox

La entrada de Vox en la vía parlamentaria tiene impacto político directo para el PP. Con la mayoría simple materializada en el pleno, el caso pasa a un escenario de control con capacidad de requerir documentación y activar comparecencias. Y, sobre todo, rompe la expectativa de que Vox mantenga un “cordón de protección” estable hacia los populares, pese al historial de cooperación. Ahora, en un asunto que golpea al PP por el flanco de la vivienda y la ejemplaridad, Vox marca perfil propio y se suma a la presión para investigar el caso de Les Naus y otras promociones de la legislatura.

Con las tres iniciativas sobre la mesa del PSPV, Compromís y Vox el debate deja de ser si se debe abrir una comisión y pasa a ser cómo se diseña, a quién cita y qué documentación exige. En ese terreno, la batalla ya no será solo de acusaciones políticas, sino de expedientes y comparecencias.