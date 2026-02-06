Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet pronostica que el viento seguirá dejando rachas "fuertes" hasta la "semana que viene"

Las ráfagas de viento alcanzaron los 150 km/h en Buñol y causó más de 200 incidencias en la jornada del jueves

La cristalera de un establecimiento de la calle de las Barcas ha caído por el viento

La cristalera de un establecimiento de la calle de las Barcas ha caído por el viento / Levante-EMV

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El viento seguirá siendo protagonista este viernes porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos de nivel amarillo por ráfagas que podrían llegar a 80 kilómetros por hora en Castellón y por fenómenos costeros en las tres provincias. Esto se produce después de un jueves complicado por la intensidad del viento de poniente producido por el paso de la borrasca Leonardo, que alcanzó los 150 km/h de velocidad máxima en Buñol y otros puntos de las sierras de la Comunitat Valenciana, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet). Al final de la jornada, se registraron más de 200 incidencias provocadas por el viento con varios heridos, trenes cancelados, aviones desviados al aeropuerto de València y múltiples árboles caídos.

Más allá del aviso decretado para este viernes, las previsiones meteorológicas no auguran que el viento desaparezca en los próximos días. Según publicaba la Aemet en sus redes sociales el miércoles, "la situación más probable es que sigamos con situación de vientos y frentes de poniente todo lo que queda de semana y la semana que viene". Es decir que el viento seguirá siendo protagonista durante los próximos días y siempre de poniente; llegará a la Comunitat Valenciana atravesando toda la Península Ibérica.

Una de las peculiaridades de la jornada de ayer es que la intensidad del viento cambió bruscamente y, en menos de una hora, entre las 12 y las 13 horas, pasó de registros de 15 km/h a 98 km/h en la ciudad de València; así lo reflejó la estación de Viveros en el 'cap i casal'.

Registro de las ráfagas de viento en la estación de València de la Aemet.

Registro de las ráfagas de viento en la estación de València de la Aemet. / Aemet

El tiempo para el fin de semana

Los pronósticos para este viernes incluyen "rachas muy fuertes del oeste en los interiores de Castellón y Valencia por la mañana, según la Aemet. A partir del mediodía, cuando decaen los avisos previstos, la intensidad descenderá. En cuanto a las temperaturas, se producirá un ligero descenso con máximas de 20 grados en la costa -este jueves la máxima fue de 25,5 grados en València ciudad- y de entre 12 y 15 grados en el interior.

La situación se repetirá el sábado, marcado por "rachas muy fuertes del oeste en el interior de Castellón y Valencia por la mañana" y temperaturas en descenso; caerán hasta los 16 grados en el litoral, por ejemplo. La meteorología se complica el domingo con "viento del oeste y noroeste moderado a fuerte, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior". Para esa jornada, también se pueden producir "precipitaciones débiles y dispersas en el interior".

Pronóstico meteorológico para el domingo 8 de febrero en la Comunitat Valenciana.

Pronóstico meteorológico para el domingo 8 de febrero en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Qué es el frente de racha

Pero ¿qué fenómeno explica el paso de rachas de alrededor de 15 o 20 kilómetros por hora a más de 100? Desde la Agencia Estatal de Meteorología detallan que, muy probablemente, las rachas de viento han sido provocadas por un frente de racha muy activo, coincidiendo con el paso del frente frío que ha atravesado este jueves la Península Ibérica de oeste a este.  Un frente de racha es una ráfaga intensa que se da en la frontera entre el aire frío que avanza y el aire cálido de la parte delantera del frente. En general, trae consigo un aumento brusco en la presión, un giro del viento y un descenso de temperatura, además de lluvia.

Noticias relacionadas

Árboles caídos en la calle Torrent de Valencia

Árboles caídos en la calle Torrent de Valencia / ED

En resumen, lo que ha ocurrido hoy es una combinación de factores: aire frío avanzando y aire cálido por delante que ha elevado la temperatura hasta más de 25 grados. A ello se suma el aumento de presión tras el paso del frente, seguido de un descenso de temperatura de 7 grados, un giro de viento y algo de precipitación inapreciable, lo que a su vez, como en un círculo vicioso, ha acelerado las rachas de viento.

