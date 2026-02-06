Aemet pronostica más viento y algunas precipitaciones para este fin de semana

La Comunitat Valenciana seguirá sufriendo fuertes ráfagas de viento durante este fin de semana que estarán acompañadas de algunas precipitaciones repartidas por el territorio. Las temperaturas máximas seguirán rondando los 17 grados, pero los cielos se prevén más oscuros.

Eventos pasados por agua

La inauguración de la Exposición del Ninot acompañada del espectáculo pirotécnico “Explosió d’alegria” del viernes por la tarde se enfrentará al obstáculo del viento, pero para su apertura al público el sábado se esperan lluvias e incluso una tormenta alrededor de las 19:00h del sábado que afectará también al interior de Castellón. Se espera que las precipitaciones en València, Alicante y Castellón comiencen alrededor de las 17h.

Aviso naranja en Alicante

Desde Aemet han establecido el aviso naranja en todo el litoral de Alicante por olas de hasta 4 metros el sábado por la tarde. Desde las 18:00h y hasta las 23:59 se esperan rachas de viento del suroeste de entre 60 y 70 kilómetros por hora.

Noticias relacionadas

El domingo se espera igual de caluroso y con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en el interior de la Comunitat, pero sin precipitaciones a pesar de los cielos nublosos que se prevén, permitiendo una última etapa de la Voelta Ciclista a la Comunitat Valenciana tranquila.