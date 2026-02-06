Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet multiplica los avisos en Valencia para el fin de semana: la borrasca Marta volverá a desatar con fuerza el viento de poniente

La nueva borrasca de alto impacto que afectará el sábado a la península también dejará lluvias en la Comunitat Valenciana

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Tras la borrasca Leonardo, la península ibérica se prepara ahora para el paso de una nueva baja de alto impacto: la borrasca Marta, que el sábado 7 de febrero "dejará precipitaciones muy abundantes en zonas ya afectadas por lluvias previas", así como "vientos muy fuertes en amplias zonas" de la geografía española, según el aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con motivo de la llegada de este nuevo temporal atlántico.

Entre esas zonas se encuentra la Comunitat Valenciana, a la que la Aemet ya ha puesto en alerta con la activación de los avisos amarillos por fuertes rachas de viento, y naranja en el caso de Alicante por temporal marítimo. La provincia de Valencia será la más afectada y es, de hecho, la que más avisos amarillos acumula: cuatro, uno por cada una de las áreas en las que la divide la Agencia Estatal de Meteorología a fin de afinar más el pronóstico.

Así, tanto en el interior como en el litoral, tanto en el sur como en el norte, Valencia estará el sábado bajo aviso amarillo por rachas máximas de 70 km/h que, en el interior norte, pueden elevarse a los 80 km/h. La alerta entra en vigor a medianoche y finaliza a las 12.00 del mediodía.

Al día siguiente, domingo 8 de febrero, aún continuará el viento fuerte y en el interior sur de Valencia la Aemet mantendrá el aviso amarillo por rachas de 70 km/h. En esta jornada, la alerta comenzará a las 6.00 de la mañana y acabará a las seis de la tarde.

Qué tiempo hará en Valencia el fin de semana

El viento será así de nuevo el protagonista del fin de semana en la Comunitat Valenciana y, especialmente, en la provincia de Valencia. La Aemet advierte de que se registrarán "rachas muy fuertes del oeste en la mañana" del sábado y en el interior el domingo.

El cielo amanecerá casi despejado el 7 de febrero, aunque la nubosidad irá aumentando conforme avancen las horas. Será sobre todo a partir del mediodía, y de sur a norte, cuando crezcan las nubes e incluso llegue a quedar cubierto. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia "precipitaciones en el interior norte por la tarde" y "probables en el resto" del territorio, aunque ya "de manera dispersa".

Las temperaturas irán "en descenso" y el viento seguirá soplando del oeste, "con rachas muy fuertes por la mañana" que irán perdiendo velocidad durante las horas de la tarde.

El domingo 8 de febrero, será un día también en el que amenace la lluvia. Amanecerá con intervalos nubosos y la Aemet no descarta que se den "precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en el interior norte durante las horas centrales" de la jornada.

El termómetro seguirá la misma tónica que el día anterior, con temperaturas que en la ciudad de València alcanzarán máximas de entre 16 y 17 ºC, y el viento continuará siendo de poniente, "con rachas muy fuertes en el interior".

Según la climatóloga y meteoróloga Silvia Ferrer, el domingo será el día en que la borrasca Marta "salga al Mediterráneo", tal y como indica en el portal meteorológico Meteored.

