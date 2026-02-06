Incidencia
Cancelaciones y retrasos en la línea C2 de Cercanías, entre Xàtiva y València, por una avería
La incidencia obliga a los convoyes a circular por una vía única entre la Pobla Llarga y la capital de la Costera
El servicio de Cercanías ha informado este viernes por la mañana en sus redes sociales de una "avería de la infraestructura" en la línea C2 entre las estaciones de la Pobla Llarga y Xàtiva que obliga a los trenes a circular por una única vía y avisa de que "pueden producirse retrasos en ambos sentidos de la circulación".
Los convoyes de la línea C2 de Cercanías, que conectan Xàtiva y València, han empezado a sufrir retrasos y cancelaciones desde primera hora de la mañana. El primer aviso ha llegado con el tren de las 5:35 que partía de València Nord con destino a l'Alcúdia, y que circuló con 17 minutos de retraso.
Los sucesivos trenes también se han visto modificados, y en algunos casos cancelados. En este momento la última cancelación registrada ha sido la cancelación del tren de las 9:00 desde València con destino Xàtiva.
Retrasos de 25 minutos
Según ha informado Cercanías, se están produciendo unos retrasos medios de 25 minutos. Además, tanto el servicio ferroviario como Adif insisten en que un equipo de técnicos trabajan para solucionarlo "lo antes posible".
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos