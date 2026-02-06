Cancelaciones y retrasos en la línea C2 de Cercanías, entre Xàtiva y València, por una avería

El servicio de Cercanías ha informado este viernes por la mañana en sus redes sociales de una "avería de la infraestructura" en la línea C2 entre las estaciones de la Pobla Llarga y Xàtiva que obliga a los trenes a circular por una única vía y avisa de que "pueden producirse retrasos en ambos sentidos de la circulación".

Los convoyes de la línea C2 de Cercanías, que conectan Xàtiva y València, han empezado a sufrir retrasos y cancelaciones desde primera hora de la mañana. El primer aviso ha llegado con el tren de las 5:35 que partía de València Nord con destino a l'Alcúdia, y que circuló con 17 minutos de retraso.

Los sucesivos trenes también se han visto modificados, y en algunos casos cancelados. En este momento la última cancelación registrada ha sido la cancelación del tren de las 9:00 desde València con destino Xàtiva.

Retrasos de 25 minutos

Según ha informado Cercanías, se están produciendo unos retrasos medios de 25 minutos. Además, tanto el servicio ferroviario como Adif insisten en que un equipo de técnicos trabajan para solucionarlo "lo antes posible".