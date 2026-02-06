Compromís solicita la comparecencia de Llorca en las Corts por el "escándalo" de las viviendas públicas de Alicante

La oposición sigue estrechando el cerco al Consell por las adjudicaciones de vivienda pública protegida a altos cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante. Después de que Vox se sumara ayer a la izquierda en la petición de una comisión de investigación sobre el caso en las Corts, Compromís ha registrado este viernes una petición de comparecencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ante el pleno del parlamento sobre el "escándalo" en el consistorio que gobierna el popular Luis Barcala.

"Los caraduras que se han quedado unas viviendas que no les correspondían tienen que devolverlas para que accedan a ellas a las familias que las necesitan. Y, por supuesto, le hemos dicho a Pérez Llorca que tiene que venir aquí, a las Corts, a dar la cara", manifiesta el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en declaraciones remitidas a los medios. El portavoz valencianista recuerda que "el 'president' de la Generalitat dijo que los cargos y afines al PP que se quedaron con estos pisos cumplían todos los requisitos".

"¿Qué requisitos? --se pregunta-- ¿Ser amigo del constructor, ser del PP, tener información privilegiada, ser funcionario municipal?". "Que venga aquí, que lo explique y, sobre todo, que exija que esas viviendas vuelvan para las familias que más lo necesitan", insiste.

Todo ello a raíz de la polémica por las viviendas de protección pública al trascender que la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de las mismas.

Tras conocerse esta información, que ya salpica al Consell, Compromís solicitó una comisión de investigación en Les Corts al respecto, algo que también pidió el PSPV horas después y también Vox este pasado jueves, lo que asegura una mayoría parlamentaria independientemente de la posición que termine adoptando el PP.