Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo viento ValenciaBorrasca LeonardoAviso vientoCuarteles Guardia CivilJabalí metroSorolla perdidoJabalíes RiberaPisos nuevos ValènciaFalla más larga
instagramlinkedin

La diputación pagó una factura telefónica de 8.000 euros de un delegado sindical de CSIF

La institución abonó el gasto desorbitado generado en las vacaciones de agosto y ahora, medio año después, traslada que va a pedir al sindicato o al funcionario su reintegro

Pleno de la diputación provincial.

Pleno de la diputación provincial. / Abulaila

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

La Diputación de Valencia pagó el pasado año una factura telefónica de uno de sus empleados que ascendía a unos 8.000 euros aproximadamente. El gasto desorbitado se habría producido durante las vacaciones, según supo este diario. Se trata de un funcionario liberado sindical, en concreto representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

A preguntas de este diario, fuentes de la Diputación de Valencia confirman los hechos y señalan que la factura corresponde al mes de agosto, y se habrían producido durante las vacaciones, por un gasto incorrecto del teléfono presumiblemente en el extranjero. La factura fue abonada por la corporación provincial.

Durante estos seis meses, sin embargo, el asunto parece que quedó en suspenso. Al entrar la factura desmesurada, desde el servicio de Informática se identificó al usurio, explican. La patata caliente ha estado estos seis meses entre Informática (que gestiona los terminales de los funcionarios, personal político y liberados sindicales que disponen de línea de empresa) y el área de Personal.

El sobrecoste telefónico había llamado la atención en la corporación provincial, y también en los pasillos, donde al parecer el tema era un secreto a voces, pero pasado el tiempo desde el equipo de gobierno no se habían tomado cartas en el asunto.

Hasta ahora. Consultados por este diario ayer jueves, desde la institución señalan que se ha decidido poner en marcha un expediente para reclamar el reintegro al funcionario. Se ofrecerán dos vías para que la institución no cargue con el coste de aquella factura: que la abone el propio CSIF o que el usuario la reintegre, dando facilidades para los pagos.

El precedente de Moncada

El caso de la factura de 8.000 euros de la diputación recuerda al que también protagonizó una concejal de Moncada (l'Horta Nord) este pasado año. Como reveló este diario, el ayuntamiento tuvo que abonar una factura de un mes de 5.290,74 euros de una de sus concejalas, que no desactivó el roaming durante un viaje de verano a Andorra.

El consistorio intentó evitar el abono pero finamente, en marzo de 2025, le llegó la orden de pago, que el gobierno acabó aceptando. La regidora anunció que asumirá el pago si el ayuntamiento no gana el arbitraje con la empresa.

Noticias relacionadas

Polémicas en personal

En el caso de la Diputación de Valencia, las vicisitudes de la plantilla están dando mucho que hablar últimamente. El episodio más reciente ha sido el anuncio de reestructuración del área de Cultura, que ha provocado un enorme revuelo entre la plantilla, que está tratando de frenar los cambios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
  2. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  3. Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
  4. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  5. El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
  6. La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
  7. Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
  8. Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos

Basset, jefe del operativo de bomberos el 29-O: "Cuando Mazón llegó al Cecopi actuó como presidente de la Generalitat"

Basset, jefe del operativo de bomberos el 29-O: "Cuando Mazón llegó al Cecopi actuó como presidente de la Generalitat"

La Aemet pronostica que el viento seguirá dejando rachas "fuertes" hasta la "semana que viene"

La Aemet pronostica que el viento seguirá dejando rachas "fuertes" hasta la "semana que viene"

Feijóo recupera su agenda en Valencia 10 meses después y ya sin Mazón en el Palau

Feijóo recupera su agenda en Valencia 10 meses después y ya sin Mazón en el Palau

La diputación pagó una factura telefónica de 8.000 euros de un delegado sindical de CSIF

La diputación pagó una factura telefónica de 8.000 euros de un delegado sindical de CSIF

El 'vendaval' de la borrasca Leonardo deja ráfagas de hasta 150 km/h, varios heridos, trenes cancelados, aviones desviados y cerca de 270 incidencias

El 'vendaval' de la borrasca Leonardo deja ráfagas de hasta 150 km/h, varios heridos, trenes cancelados, aviones desviados y cerca de 270 incidencias

Ángeles Solanes promete “transformación responsable” en la UV y duplicar el presupuesto para investigación

Ángeles Solanes promete “transformación responsable” en la UV y duplicar el presupuesto para investigación

El día en que la emperatriz Sissi se enamoró del Huerto del Cura de Elx

El día en que la emperatriz Sissi se enamoró del Huerto del Cura de Elx

Anticorrupción asume la investigación de las adjudicaciones de las viviendas protegidas de Alicante

Anticorrupción asume la investigación de las adjudicaciones de las viviendas protegidas de Alicante
Tracking Pixel Contents