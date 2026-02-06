La diputación pagó una factura telefónica de 8.000 euros de un delegado sindical de CSIF

La Diputación de Valencia pagó el pasado año una factura telefónica de uno de sus empleados que ascendía a unos 8.000 euros aproximadamente. El gasto desorbitado se habría producido durante las vacaciones, según supo este diario. Se trata de un funcionario liberado sindical, en concreto representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

A preguntas de este diario, fuentes de la Diputación de Valencia confirman los hechos y señalan que la factura corresponde al mes de agosto, y se habrían producido durante las vacaciones, por un gasto incorrecto del teléfono presumiblemente en el extranjero. La factura fue abonada por la corporación provincial.

Durante estos seis meses, sin embargo, el asunto parece que quedó en suspenso. Al entrar la factura desmesurada, desde el servicio de Informática se identificó al usurio, explican. La patata caliente ha estado estos seis meses entre Informática (que gestiona los terminales de los funcionarios, personal político y liberados sindicales que disponen de línea de empresa) y el área de Personal.

El sobrecoste telefónico había llamado la atención en la corporación provincial, y también en los pasillos, donde al parecer el tema era un secreto a voces, pero pasado el tiempo desde el equipo de gobierno no se habían tomado cartas en el asunto.

Hasta ahora. Consultados por este diario ayer jueves, desde la institución señalan que se ha decidido poner en marcha un expediente para reclamar el reintegro al funcionario. Se ofrecerán dos vías para que la institución no cargue con el coste de aquella factura: que la abone el propio CSIF o que el usuario la reintegre, dando facilidades para los pagos.

El precedente de Moncada

El caso de la factura de 8.000 euros de la diputación recuerda al que también protagonizó una concejal de Moncada (l'Horta Nord) este pasado año. Como reveló este diario, el ayuntamiento tuvo que abonar una factura de un mes de 5.290,74 euros de una de sus concejalas, que no desactivó el roaming durante un viaje de verano a Andorra.

El consistorio intentó evitar el abono pero finamente, en marzo de 2025, le llegó la orden de pago, que el gobierno acabó aceptando. La regidora anunció que asumirá el pago si el ayuntamiento no gana el arbitraje con la empresa.

Polémicas en personal

En el caso de la Diputación de Valencia, las vicisitudes de la plantilla están dando mucho que hablar últimamente. El episodio más reciente ha sido el anuncio de reestructuración del área de Cultura, que ha provocado un enorme revuelo entre la plantilla, que está tratando de frenar los cambios.