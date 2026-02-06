El exdirector general de Emergencias niega haber filtrado la llamada de Aemet al 112

El exdirector general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, ha negado haber filtrado la llamada de Aemet al 112 que se facilitó manipulada para dar a entender que una predictora de la Agencia estatal de meteorología restaba importancia al episodio de lluvias (“No vamos a marearos con más avisos”, se escuchaba decir a la técnico del 112).

Aunque la filtración se investiga en un juzgado de Llíria, y no de Catarroja donde comparece hoy, Alberto Martín Moratilla ha segurado que "es falso" que filtrara el audio. "Yo no he recibido ningún audio en ningún momento. Ahí hay una confusión. Eso es totalmente falso y se demostrará", ha asegurado antes de acceder al edificio de los juzgados de Catarroja. Como director general de Emergencias sí ha admitido que tenía acceso a los audios, pero ha negado haber tenido acceso al audio filtrado.

Y sobre el informe de la Guardia Civil que le señala como receptor del audio que después se filtró a determinados medios de comunicación, Martín Moratilla ha asegurado que todo se debe "a un malentendido en la declaración en la que se habla de solicitud de información. Eso es totalmente falso, Y seguramente supongo que el señor [Jorge] Suárez, cuando vaya a declarar próximamente, lo ratificará, porque vamos, confío por supuesto en el señor Suárez", ha explicado brevemente, en referencia a la declaración del subdirector general de Emergencias, quien declaró a la Guardia Civil que fue Martín Moratilla quien accedió a esa llamada en días posteriores a la dana, antes de que se friltrara. Sobre quién lo hizo, ha asegurado: "No tengo ni idea. No les quiero decir".

Sobre la investigación del día de la dana por lo que declara hoy ha asegurado: Vengo a contar todo lo que me pregunten, sin ningún tipo de problema. Muchas gracias".