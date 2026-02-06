El gobierno de Barcala afirma que desconocía que su edil de Urbanismo obtuvo un piso protegido en Alicante porque no ha abierto el expediente

"Ustedes han mentido, no se enteraron en 2026, sino en 2025". Así de tajante se mostró la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, con el gobierno de Luis Barcala, este jueves, en el pleno sobre el escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN. La edil de ultraderecha afeó al alcalde que, mientras defendía haberse enterado en enero de 2026 de que su concejala de Urbanismo se había adjudicado un piso en la polémica promoción Les Naus, su solicitud de liquidación del impuesto de plusvalía llevaba en poder del Consistorio desde mediados de 2025. Ahora, los populares se defienden alegando que, aunque la fecha de registro anunciada por los de Abascal es cierta, la Concejalía de Hacienda ni siquiera ha abierto el expediente meses después.

"Es imposible conocer el contenido de unos documentos y comunicaciones que se registraron entre mediados de agosto y diciembre del año pasado cuando ni siquiera se han abierto esas solicitudes", ha destacado la responsable de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, que fue quien ha encargado un informe al Departamento de Plusvalía para conocer el estado de la tramitación y cumplimiento normativo de las autoliquidaciones del impuesto municipal, en relación con la citada promoción de viviendas protegidas en La Condomina.

Hasta tres meses de demora

De acuerdo con este informe, entre diciembre del 2025 y enero del 2026, un representante de la cooperativa compareció en varias ocasiones en el Ayuntamiento para ejercer su derecho a conocer, en cualquier momento, el estado del trámite de las solicitudes y se le informó de que las instancias se revisan y liquidan por orden de entrada, en aplicación del artículo 74 de la Ley 39/2015. A su vez, el departamento de Plusvalía indica en su respuesta a la petición de Beldjilali que, actualmente, se están liquidando las instancias presentadas en mayo de 2025 y que se calcula una demora de entre dos y tres meses hasta llegar a la citada solicitud. "A fecha actual, y a tenor de lo expuesto anteriormente, el presente departamento aún no ha procedido a la tramitación de las instancias presentadas por la referida cooperativa", concluye la explicación de los técnicos.

Noticias relacionadas

El caso desvelado por este diario se ha cobrado tres dimisiones hasta la fecha: la del jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez; la de María Pérez-Hickman, ya ex directora general del Consistorio que permanece como jefa de Contratación; y la de la hasta ahora concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, número tres de la lista de Barcala a las elecciones del 2023. Sobre este último caso, el alcalde negó en el pleno del jueves que estuviera al tanto de que una de sus ediles iba a ser beneficiaria de la polémica promoción: "Yo no sabía que se había adjudicado una vivienda". El regidor, en la sesión de este jueves, sostuvo que fue consciente de que había personas vinculadas al Ayuntamiento con vivienda en la promoción envuelta en la polémica a mediados de enero, tras un informe realizado por el área de Patrimonio.