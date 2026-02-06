Tráfico ferroviario
Huelga de trenes en Valencia: ¿cuándo es y a quién afecta?
Los paros de jornada completa para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público
Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del lunes 9 al miércoles 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, han explicado a la salida los representantes sindicales.
¿Qué piden?
Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.
Los paros de jornada completa están convocados para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Además de Adif y Renfe, tanto en transporte de viajeros como de mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.
Con servicios mínimos ya fijados por el Ministerio de Transportes, el impacto se dejará notar sobre todo en los servicios de la Red de Cercanías de València, pero también en la Media Distancia y en las conexiones de Larga Distancia y Alta Velocidad que pasan por València.
Supresiones y retrasos
Aunque una parte de los trenes circulen, la operativa no será fácil por las supresiones puntuales, retrasos y cambios de composición, especialmente en las horas punta. Esto aportará incertidumbre y resignación a los usuarios, pendientes de los avisos en la app y de los paneles de estación para saber si su tren está entre los que sí van a funcionar.
La huelga también alterará la Media Distancia con origen o destino Valencia y los servicios de Larga Distancia/Alta Velocidad, que conectan València con grandes ciudades del corredor mediterráneo y del interior. A ello se suma el posible impacto en el transporte de mercancías, con repercusiones indirectas en la logística y en determinados sectores productivos si la alteración de circulaciones se prolonga o coincide con picos de demanda
¿A quién afecta en Valencia?
- En Valencia afecta al ferrocarril (trenes), no al tráfico en general
- Cercanías Renfe València (los núcleos de Cercanías están incluidos en la convocatoria), con posibles supresiones y cambios de horarios incluso con servicios mínimos.
- Media Distancia con origen/destino València (por ejemplo, ejes hacia Castelló, Alacant, etc.), también bajo servicios mínimos.
- Larga Distancia / Alta Velocidad (AVE/Euromed e intercity/larga distancia que conectan València con otras ciudades).
- Mercancías ferroviarias (si te afecta por logística/empresa).
- Además, operadores privados (p. ej. Iryo/Ouigo en corredores donde operen) también pueden verse afectados, aunque la casuística concreta depende de cada operador y de los servicios mínimos
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos