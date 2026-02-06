Huelga de trenes en Valencia: ¿cuándo es y a quién afecta?

Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del lunes 9 al miércoles 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, han explicado a la salida los representantes sindicales.

¿Qué piden?

Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Los paros de jornada completa están convocados para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Además de Adif y Renfe, tanto en transporte de viajeros como de mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Línea de Cercanías con los trenes más antiguos / Germán Caballero

Con servicios mínimos ya fijados por el Ministerio de Transportes, el impacto se dejará notar sobre todo en los servicios de la Red de Cercanías de València, pero también en la Media Distancia y en las conexiones de Larga Distancia y Alta Velocidad que pasan por València.

Supresiones y retrasos

Aunque una parte de los trenes circulen, la operativa no será fácil por las supresiones puntuales, retrasos y cambios de composición, especialmente en las horas punta. Esto aportará incertidumbre y resignación a los usuarios, pendientes de los avisos en la app y de los paneles de estación para saber si su tren está entre los que sí van a funcionar.

La huelga también alterará la Media Distancia con origen o destino Valencia y los servicios de Larga Distancia/Alta Velocidad, que conectan València con grandes ciudades del corredor mediterráneo y del interior. A ello se suma el posible impacto en el transporte de mercancías, con repercusiones indirectas en la logística y en determinados sectores productivos si la alteración de circulaciones se prolonga o coincide con picos de demanda

¿A quién afecta en Valencia?