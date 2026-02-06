Las mujeres ganan por goleada en la última jura de cargo del TSJCV

Los 12 jueces y juezas de la 74ª promoción de la Carrera Judicial destinados a la Comunitat Valenciana han jurado o prometido sus cargos este viernes ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en un acto presidido por el presidente de esta institución, Manuel Baeza y en el que llama la atención que, de los 12 nuevos magistrados, 10 son mujeres.

Solo uno de ellos conoce su destino y ocupará la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ontinyent. El resto, aún en expectativa de destino, reforzarán durante los próximos meses diferentes secciones de los Tribunales de Instancia de Alicante, Orihuela, Torrevieja, Elda, Castellón y València.

En su discurso de bienvenida, Baeza ha invitado a los nuevos jueces a cultivas la fortaleza y la independencia y a mantener “siempre firme el criterio, ecuánime el juicio y serena la conciencia”. El presidente del TSJCV ha hablado también del “desafío inacabado” que supone el proceso de instauración de los Tribunales de Instancia en una “estructura judicial tensionada”, que sufre desde hace años la falta de medios personales y materiales y a la que se añade la implantación de Just@, el nuevo sistema de gestión procesal de la Justicia valenciana.

“Es imprescindible un mayor esfuerzo de coordinación y que el cambio de modelo se haga de forma ordenada, organizada y contando con todos los profesionales de la Justicia”, ha señalado, calificando de “inaplazable” el acoplamiento de la plantilla de funcionarios de los cuerpos generales y la adaptación de Just@ al nuevo modelo.

Acto de jura de cargo 12 nuevos jueces TSJCV / TSJCV

Baeza insta a la Generalitat a tomar "un último gran empujón"

Baeza ha aprovechado también para interpelar a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, presente en el acto, para reclamar a la Generalitat aumentar el trabajo en los siguientes meses y culminar con éxito este proceso de implantación de los Tribunales de Instancia. “Nos consta tu empeño, tu voluntad y tu tesón, consellera, pero hace falta un último gran empujón en este primer trimestre del año. Cuenta conmigo y con mi Sala de Gobierno para ello”, ha declarado.

Por su parte, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha querido destacar que estos nuevos jueces y juezas son un “ fiel reflejo de la sociedad a la que debéis servir”, recordando, como hizo el pasado lunes, que un 80% de ellos vienen “ de familias sin vinculación con profesiones jurídicas. Y un 40%, de familias en la que ninguno de sus miembros tiene estudios superiores”.

58 nuevas plazas judiciales

El presidente el TSJCV ha mostrado también su satisfacción ante el anuncio por parte del Gobierno central de 500 nuevas plazas judiciales en España, 58 de las cuales están destinadas a la Comunitat Valenciana, más de un 11% del total de plazas creadas.

“La insistencia y la presión, a veces invisible, que hemos ejercido desde la Presidencia del TSJ y los cargos gubernativos de la Comunidad Valenciana (con la inestimable colaboración del CGPJ) para reclamarlas ante el Ministerio y sus responsables ha dado sus frutos”, ha expresado.

El número de jueces y magistrados en activo en la Comunitat Valenciana supone más del 10% del total nacional, pero, a pesar de destacar ese ‘superávit’, Baeza no ha querido “dejarse llevar por triunfalismos” y ha reclamado al Ministerio de Justicia la convocatoria urgente de oposiciones para cubrir esas 58 nuevas plazas, sobre todo teniendo, “a la vuelta de la esquina, un auténtico alud de jubilaciones en la generación del Baby Boom”.

Noticias relacionadas

Acto de jura o promesa de cargo del TSJCV en la Sala de Gobierno / TSJCV

Reconocimiento a los magistrados que se jubilan

Además del acto de jura o promesa de los 12 nuevos jueces, la Sala de Gobierno del TSJCV ha albergado también la entrega de insignias y diplomas con los que el Consejo General del Poder Judicial ha distinguido a los seis magistrados que se jubilaron en la Comunitat Valenciana durante el año 2024 y a los 17 que han cumplido 25 años de ejercicio en el territorio.