La jueza de la dana pide a cuatro conselleries "las solicitudes de cooperación y medidas de protección a los ciudadanos"

Lamenta la actitud de defensas y algunas acusaciones que persisten en apuntar a la responsabilidad del Gobierno central, descartada por la Audiencia de València y el tribunal Supremo

Imagen del barranco del Poyo en una imagen captada el 30 de octubre de 2024.

Imagen del barranco del Poyo en una imagen captada el 30 de octubre de 2024. / Miguel Angel Montesinos

Laura Ballester

València

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha dictado y notificado un auto y una providencia en el que reclama a las conselleries de Educación, Agricultura, Servicios Sociales y Medio Ambiente para que "aporten en el plazo de cinco días las solicitudes de cooperación y de adopción de medidas de protección a los ciudadanos que recibieron por la dana del 29 de octubre de 2024 desde la Conselleria de Justicia e Interior y desde la Secretaría Autonómica de Emergencias, así como la respuesta que dieron esas consellerias a esas eventuales peticiones o comunicaciones".

En la providencia notificada hoy a las partes acuerda la unión de las declaraciones testificales prestadas por personas perjudicadas a las correspondientes piezas de fallecimiento o lesiones. Por último, en la diligencia de ordenación (suscrita por la letrada de la Administración de Justicia) une a las actuaciones diferentes escritos y comunica la notificación a las partes de la transcripción de la declaración del testigo prestada el pasado 20 de enero

