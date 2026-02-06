Tribunales
La jueza de la dana pide a cuatro conselleries "las solicitudes de cooperación y medidas de protección a los ciudadanos"
Lamenta la actitud de defensas y algunas acusaciones que persisten en apuntar a la responsabilidad del Gobierno central, descartada por la Audiencia de València y el tribunal Supremo
La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha dictado y notificado un auto y una providencia en el que reclama a las conselleries de Educación, Agricultura, Servicios Sociales y Medio Ambiente para que "aporten en el plazo de cinco días las solicitudes de cooperación y de adopción de medidas de protección a los ciudadanos que recibieron por la dana del 29 de octubre de 2024 desde la Conselleria de Justicia e Interior y desde la Secretaría Autonómica de Emergencias, así como la respuesta que dieron esas consellerias a esas eventuales peticiones o comunicaciones".
En la providencia notificada hoy a las partes acuerda la unión de las declaraciones testificales prestadas por personas perjudicadas a las correspondientes piezas de fallecimiento o lesiones. Por último, en la diligencia de ordenación (suscrita por la letrada de la Administración de Justicia) une a las actuaciones diferentes escritos y comunica la notificación a las partes de la transcripción de la declaración del testigo prestada el pasado 20 de enero
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos