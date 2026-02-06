La jueza de la dana pide a cuatro conselleries "las solicitudes de cooperación y medidas de protección a los ciudadanos"

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha dictado y notificado un auto y una providencia en el que reclama a las conselleries de Educación, Agricultura, Servicios Sociales y Medio Ambiente para que "aporten en el plazo de cinco días las solicitudes de cooperación y de adopción de medidas de protección a los ciudadanos que recibieron por la dana del 29 de octubre de 2024 desde la Conselleria de Justicia e Interior y desde la Secretaría Autonómica de Emergencias, así como la respuesta que dieron esas consellerias a esas eventuales peticiones o comunicaciones".

En la providencia notificada hoy a las partes acuerda la unión de las declaraciones testificales prestadas por personas perjudicadas a las correspondientes piezas de fallecimiento o lesiones. Por último, en la diligencia de ordenación (suscrita por la letrada de la Administración de Justicia) une a las actuaciones diferentes escritos y comunica la notificación a las partes de la transcripción de la declaración del testigo prestada el pasado 20 de enero