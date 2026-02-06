Morant cumple dos años al frente de un PSPV "con perfil propio" y con Sánchez como "principal valor"

El 7 de febrero de 2024 un escenario con una lona bajo el lema 'Ací estem' servía a Diana Morant para ser proclamada como secretaria general del PSPV. Este viernes, a un día de cumplir dos años al frente de la formación, la secretaria general de la federación valenciana y ministra de Ciencia ha reivindicado en un acto en el Oceanogràfic un PSPV con "identidad propia" en el que está en pleno proceso de "actualización" y no de "refundación". Eso sí, con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como el "principal valor de la socialdemocracia".

Morant ha hecho un repaso a la situación política un día antes de cumplirse dos años al frente del PSPV, este sábado. Lo hace a apenas unas horas de que se celebren las elecciones en Aragón en las que se presenta bajo las siglas del puño y la rosa su excompañera en el Consejo de Ministros, Pilar Alegría. Con ella ha asegurado sentirse "identificada" porque son "mujeres jóvenes" que han surgido del "ámbito de la política local", han estado en el Gobierno y ahora buscan hacer política en su tierra, aunque ha evitado "paralelismos" con sus resultados, que no pintan del todo halagüeños.

De hecho, para la líder del PSPV haber sido en este tiempo secretaria general y ministra es lo que le ha permitido llevar a cabo acciones "beneficiosas" para la Comunitat Valenciana, citando la dana o la revalorización de las pensiones. Es más, dentro de la acción del Gobierno central, ha situado a su máximo responsable, Pedro Sánchez, como el "principal valor que tiene la socialdemocracia no solo en España sino en el mundo". "Es referente", ha dicho, remarcando que es alguien que "suma" en su objetivo de luchar por la Generalitat, tanto que incluso no se ha mostrado en contra de un superdomingo electoral de municipales, autonómicas y generales: "No le tengo miedo a la democracia".

Entre las acciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno central y que le ha permitido exhibir este viernes está la reforma de la financiación autonómica. Con esta bandera en la mano, ha criticado a Juanfran Pérez Llorca al considerar "incomprensible" que se oponga a esta medida cuando beneficia a la Comunitat Valenciana. "No puede defenderlo porque firmó un papel con Feijóo que quería que se quedara el actual sistema", ha indicado remarcando que si no lo apoyan ahora quedarán el PP no podrá volver a reivindicar esta medida.

"Ni puteros ni acosadores"

Al hablar de financiación, Morant ha mostrado un cierto cambio respecto a lo que venía defendiendo hasta ahora sobre el fondo de nivelación, requisito que sitúa el Consell para negociar el nuevo. En este sentido, ha indicado que el problema es "estar pidiendo un fondo de nivelación en lugar de trabajar por el nuevo modelo que no haría falta el fondo de nivelación es un error político clave", aunque ha agregado que no significa que no sea legítimo "pedir el fondo de nivelación y toda la deuda generada por la infrafinanciación", un leve giro respecto a lo dicho hasta ahora. "Ahí estoy de acuerdo con los agentes sociales", ha señalado tratando de acercarse al posicionamiento de la Plataforma pel finançament just.

En estos dos años al frente del PSPV, uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado ha sido la acusación de acoso sexual y laboral que una militante presentó contra el alcalde de Almussafes, Toni González. Al respecto, Morant ha querido mostrarse contundente y ha puesto pie en pared con la respuesta del partido expulsándolo de la formación. "Las mujeres estamos cansadas de ciertas actitudes, ya está bien, las mujeres del PSPV y del PSOE ya no toleramos ni puteros ni acosadores ni soy un truhan, un señor", ha reivindicado marcando una "línea roja" y asegurando que las mujeres socialistas "no vamos a ser las responsables de las actitudes intolerables de nuestros compañeros de partido".