Morant piensa en citar a Llorca en la sede del PSPV

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, este viernes en Encuentros SER.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, este viernes en Encuentros SER. / Biel Aliño / EFE

Redacción Levante-EMV

València

Está claro que dos no hablan si uno no quiere. Ahora bien, lo raro es lo de Juanfran Pérez Llorca y Diana Morant, president de la Generalitat y líder del PSPV, la principal formación de la oposición en la Comunitat Valenciana. Ambos dicen que quieren reunirse con el otro, pero ninguno da el paso. Llorca ya citó por carta a los síndics de los grupos parlamentarios, incluido el socialista, pero no a Morant, quien este viernes afeó el asunto en un acto de la Cadena SER. "Si no me invita, no me voy a plantar en su despacho", dijo.

Fue entonces cuando le preguntaron por qué no era ella la que le pedía a Llorca una reunión, ante lo que reiteró que la responsabilidad era del jefe del Consell. "Todos sabemos que lo ha de pedir él que es el president", agregó. No obstante, y en vistas a que este encuentro podría no darse, Morant se ha planteado en escribirle ella misma la carta a Llorca, pero ello supondría un cambio protocolario: le citaría en la sede del PSPV y no en el Palau de la Generalitat. Podría sonar a broma, pero la ministra de Ciencia insistió que este era un asunto con el que no bromea.

