Pérez Llorca, atrapado en Berlín

El president Juanfran Pérez Llorca está atrapado desde este jueves por la tarde en Berlín víctima de un temporal de nieve en la capital alemana que ha obligado a cancelar cientos de vuelos desde ayer y que mantiene inoperativo el aeropuerto este viernes. Junto al jefe del Consell, están a la espera de poder regresar a la C. Valenciana el conseller Miguel Barrachina y cerca de 200 empresarios del sector agroalimentario. Todos ellos estaban en Berlín tras haber participado en la feria Fruit Logistic, certamen que tuvo lugar entre el miércoles y el jueves.

Fuentes de la Generalitat confían en que la operatividad en el aeropuerto comience a recuperarse paulatinamente y que a primera hora de la tarde se puedan reactivar los vuelos. Por el momento, Llorca y el resto de la delegación valenciana en Berlín permanecen en su hotel a la espera de novedades.

El propio aeropuerto de Berlín ha confirmado a primera hora de este viernes que continúa inoperativo debido a la formación de hielo y a la lluvia helada de ayer, por lo que los vuelos, tanto de salidas como de llegadas, se encuentran suspendidos. En su web y redes sociales, se aconseja a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar a sus instalaciones.

Además, advierten de que se pueden producir retrasos incluso después de la reanudación de las operaciones aéreas por todas las incidencias acumuladas. En declaraciones a DPA por parte de un portavoz de la operadora, recogidas por Europa Press, el personal de tierra del aeropuerto trató las zonas de operaciones de vuelo con agentes descongelantes durante toda la noche, pero sin éxito, dejándolas "extremadamente resbaladizas".

Este jueves, 35 de los 180 despegues previstos se cancelaron alrededor del mediodía, seguidos de muchos más. Berlín lleva semanas experimentando un período de frío, combinado con nieve y lluvia helada, lo que ha causado importantes interrupciones en el transporte.

Sin pleno del Consell

La cancelación del vuelo de Llorca y Barrachina no afectará demasiado a la normal actividad del gobierno valenciano. Aunque a su llegada al Palau el president estableció los viernes como nuevo día de las reuniones semanales del Consell, el pleno de hoy se había suspendido por motivos de agenda de varios consellers antes de conocerse este imprevisto.

La idea de la Generalitat es celebrar el pleno correspondiente a esta semana el próximo lunes para ponerse al día y mantener igualmente la reunión del viernes siguiente.