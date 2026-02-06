Una red de sensores para monitorizar en tiempo real los humedales más allá de l'Albufera

Corría el mes de noviembre de 2024, habían pasado pocas semanas desde la dana del 29 de octubre, cuando el entonces conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, hoy vicepresidente tercero del Consell y conseller, también, para la recuperación, presentó por primera vez su proyecto de “gemelo digital” para l’Albufera. “Es un planteamiento que ya teníamos antes, pero ahora con más motivo todavía: un sistema por el cual podamos monitorizar todo lo que pasa, lo que sucede y todo lo que llega”, explicó Martínez Mus. Iba a ser, dijo, una red de sensores que iba a permitir “saber exactamente qué efecto tiene cada causa, cada fenómeno meteorológico que pueda afectar a l’Albufera”.

Pero hay más humedales en la Comunitat Valenciana y todos ellos son ecosistemas en frágil equilibrio. Por eso, ahora, la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación ha anunciado que esa red de sensores se extiende a otros humedales. Los equipos ya están instalados en el Parc Natural y se están implantando en El Hondo, los humedales de Cabanes y Almenara, el Marjal dels Moros, Mata San Roc y Rafalell.

Miden temperatura, oxígeno o pH

Esos nuevos equipos de monitorización ambiental que van a implantarse en varios parques naturales y espacios protegidos de alto valor ecológico de la Comunitat Valenciana, para “mejorar su seguimiento y conservación mediante datos en tiempo real” se han presentado este viernes. Lo ha hecho el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, en un acto en l’Albufera organizado en colaboración con la Comunidad de Pescadores de El Palmar y unos días después del Día Mundial de los Humedales, que fue este martes.

Se trata de una red de sondas automáticas que recogen en tiempo real datos clave sobre la calidad del agua del humedal en el que se implementan, como temperatura, oxígeno disuelto, pH, salinidad y profundidad.

Uno de los sistemas de sensores que se instalará en los humedales / Redacción Levante-EMV / GVA

Para actuar con rapidez ante fenómenos extremos

El sistema permite detectar inmediatamente alteraciones del estado del agua y actuar con rapidez ante posibles episodios extremos relacionados con el cambio climático, como potenciales próximas danas, lluvias intensas, olas de calor o frío, anoxias o descensos de nivel del agua. “Las nuevas sondas automáticas suponen un salto cualitativo al proporcionar datos constantes y en tiempo real, mejorando la capacidad de respuesta y la toma de decisiones”, ha destacado Luis Gomis.

La instalación de nuevos equipos de monitorización ambiental dentro de la nueva Red Ramsar de seguimiento automático, que está financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “pone en valor la integración de los conocimientos tradicionales en las estrategias de conservación con los avances científicos y técnicos, necesarios para una gestión eficaz de los humedales frente a los desafíos actuales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, según el director general.

“La iniciativa avanza hacia un modelo de espacios protegidos sensorizados, más eficiente y orientado al conocimiento y a la protección a largo plazo de la biodiversidad”, ha concluido.