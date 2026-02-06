El Consell reclama 1.000 millones al Gobierno por la factura sanitaria de los turistas nacionales y extranjeros desde 2012

Mil millones de euros. Esa es la cantidad que la Conselleria de Sanidad reclama al Gobierno central por la asistencia sanitaria a los turistas de otras comunidades autónomas y de otros países y que, según esgrime la Generalitat en un comunicado, es una deuda generada por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria. Esta cantidad reclamada equivale al 11,3 % del presupuesto sanitario del último ejercicio; el Consell presupuestó 9.100 euros.

La deuda se acumula desde el año 2012, es decir, corresponde a un total de 13 ejercicios. En concreto, la deuda por consultas y procedimientos en Atención Primaria suma 23,1 millones, mientras que los restantes 887,4 millones corresponden a consultas de especialidades, cirugías o realización de pruebas diagnósticas. En adición, el Gobierno tendría una deuda adicional de 30,9 millones de euros por la liquidación del periodo entre 2013 y 2023, unos 8,2 millones de euros; y, también, de los ejercicios 2024, 11,2 millones, y 2025, 11,5 millones.

En verano, Levante-EMV contaba que los turistas dejaban una factura sanitaria de 150 millones anuales, según los últimos datos correspondientes al año 2023 de la Memoria de Gestión. El documento con el balance del año 2024, publicado la pasada semana, deja la cifra en 780.285 personas procedentes de otras comunidades autónomas y en 163.439 la de pacientes con la tarjeta sanitaria europea.

Quién lo paga

La legislación nacional establece que, cuando se atiende a un turista, la comunidad autónoma deber facturar luego el coste al país o la autonomía de origen, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria y el Sistema Nacional de Salud (SNS), cuya financiación es competencia exclusiva del Ejecutivo y el Ministerio de Sanidad. Así se recoge en el Real Decreto 1207/2006 de 20 de octubre, mediante el cual se regula este mecanismo, que también establece en sus anexos unas cuantías determinadas para cada tipo de asistencia sanitaria. Si no se cuenta con la tarjeta sanitaria europea o el país de origen no tiene convenio sanitario con España, es el propio turista quien ha de abonar el importe.

Sin embargo, Sanidad reclama ahora una factura no abonada por el Ejecutivo central. En agosto, fuentes oficiales de Sanidad ya explicaban que la cantidad se había reclamado "en reiteradas ocasiones al Gobierno de España", aunque la deuda de cinco ejercicios corresponda a gobiernos del PP de Mariano Rajoy, que tampoco abonó estas facturas. Lo normal es que el Ejecutivo deba también a otras comunidades autónomas la factura de los valencianos y valencianas atendidos en ambulatorios y hospitales de otros puntos del país.

A pesar de ello, Sanidad insiste en resaltar que "la prestación de este servicio esencial no está siendo compensado convenientemente por el Gobierno de España, según estable la normativa vigente" antes mencionada. Esto tiene como consecuencia un "daño importante a toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana", agravado por la infrafinanciación autonómica. El Consell aprovecha para criticar esta cuestión, aunque rechaza el modelo propuesto por Mª Jesús Montero, sin proponer una alternativa.

Noticias relacionadas

Destino turístico

Es también una obviedad que la factura pendiente con la sanidad valenciana debe de mayor a la de otros territorios con menor reclamo turístico. En 2024, los centros de salud y hospitales atendieron a 175.313 madrileños y a 72.314 castellano-manchegos, las dos autonomías más destacadas en este apartado; y realizó 579.561 consultas en Atención Primaria y 200.724 trámites hospitalarios a pacientes nacionales. En el apartado internacional, los franceses lideran el ránking con un total de 36.237 episodios. Por asistencias a pacientes con la tarjeta sanitaria europea, destacan las 117.883 consultas de Primaria o las 30.839 urgencias.