Vendaval

El temporal de viento dispara a más de 600 las incidencias en dos días en la Comunitat Valenciana

Leonardo se ceba con la ciudad de València, donde deja 314 incidencias 

Se cae la antena de un edificio de la Torre por las fuertes rachas de viento

Se cae la antena de un edificio de la Torre por las fuertes rachas de viento / Fernando Bustamente

Marta Rojo

Marta Rojo

València

Árboles caídos, algunos cortando durante horas el tráfico ferroviario, fachadas desprendidas, cartelería que cae sobre vehículos... el temporal Leonardo, que dejó vientos de más de 110 kilómetros por hora, ha dejado un reguero de incidencias, y hasta personas heridas en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) y el teléfono único de emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana, ha gestionado en dos días un total de 624 incidentes relacionados con el viento.

La mayor parte de los incidentes, 550, se registraron en la provincia de Valencia. La segunda es Alicante, con 50 incidencias, mientras que Castellón registró 24 actuaciones.

Casi 900 llamadas

El intervalo de tiempo durante el que se han atendido estos incidentes abarca desde las 12.35 horas del jueves, 5 de febrero, hasta las 10:00 horas de este viernes, 6 de febrero. Las llamadas recibidas en el teléfono 112, en este periodo, han sido 893, de las cuales 795 han correspondido a la provincia de Valencia, 69 a Alicante y 29 a la de Castellón.

Pero lo más intenso ha terminado. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha realizado este mediodía una última actualización del boletín de fenómenos adversos, y en él se han dado por finalizadas todas las alertas por viento en la Comunitat Valenciana, aunque se mantiene la alerta de nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral alicantino.

Árbol caído en València ciudad por el 'vendaval' de la borrasca Leonardo.

Árbol caído en València ciudad por el 'vendaval' de la borrasca Leonardo. / Fernando Bustamante

L'Horta Sud lidera las incidencias

Las comarcas de la provincia de Valencia más afectadas por este último temporal de viento han sido aquellas donde se estableció la alerta de nivel naranja, como l’Horta Sud, con 120 incidentes, y l’Horta Nord, con 38.

Pero ha sido en la ciudad de València donde se ha gestionado el mayor volumen de incidentes, hasta alcanzar los 314, a causa de árboles caídos y desprendimientos de ramas y palmeras; mobiliario urbano desplazado; caída de cascotes de las fachadas de los edificios; roturas de cristales; vallas y carteles publicitarios desprendidos; antenas descolgadas o postes de alumbrado derribados.

Noticias relacionadas y más

Preemergencia por incendios forestales

Por otra parte, se mantiene durante este viernes el nivel de preemergencia alto por riesgo de incendios forestales en el interior de la provincia de Castellón y toda la provincia de Valencia. Se realizarán vuelos preventivos en las zonas afectadas y, desde el Centro de Coordinación de Emergencias, se pide la colaboración ciudadana para que, en caso de que se detecte humo o fuego en la montaña, se llame dando aviso al teléfono de Emergencias 1·1·2.

TEMAS

