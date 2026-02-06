La borrasca Leonardo no da tregua: rachas de 94km/h, retenciones kilométricas en el puerto y caídas de árboles

La borrasca Leonardo está dejando incidencias por las fuertes rachas de viento en diversos puntos de la provincia de Valencia. Tras una jornada marcada por los importantes destrozos que dejaron varias personas heridas en la ciudad de València, este viernes se continúan registrando problemas provocados por el vendaval. Aemet mantiene el aviso amarillo hasta el mediodía de hoy viernes en el interior de la provincia por el viento, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, y en el litoral valenciano, donde las rachas alcanzarán los 70 kilómetros por hora.

Una de las consecuencias más notables de la borrasca en la jornadade hoy ha sido el cierre del acceso al puerto de València, que ha generado esta mañana una retención de aproximadamente once kilómetros en la V-30, según han informado desde la Dirección General de Tráfico. El cierre del puerto ha afectado también a las carreteras V-31 y CV-500, que han registrado problemas a primera hora.

En Cullera el fuerte viento ha derribado un árbol y parte de un muro en la carretera del Faro. Ambos elementos han quedado sobre la calzada, bloqueando por completo la circulación de vehículos en un punto especialmente delicado del trazado, lo que ha obligado a cortar el paso para facilitar la intervención de las brigadas forestales y la Policía Local.

En Ontinyent se han registrado rachas de hasta 94 kilómetros por hora que han causado la caída de árboles y chapas metálicas.

Los bomberos del Consorcio Provincial han atendido un total de 300 incidencias, de las cuales 80 han sido sobre el terreno. Según informan en redes sociales, las intervenciones más frecuentes han sido las relacionadas con la retirada de árboles caídos.

Estos son los municipios donde más viento se ha registrado

El temporal de viento que mantiene este viernes en aviso amarillo a prácticamente toda la Comunitat Valenciana ha dejado en las últimas horas rachas de hasta 148 kilómetros por hora en Xodos (Castellón).

Con datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), durante las últimas horas también se han registrado en la provincia de Castellón rachas de 135 km/h en Benafigos; 132 km/h en Benicàssim; 116 km/h en La Serratella y en Serra d'En Garcerán; o 114 en Atzeneta del Maestrat.

En la provincia de Alicante se han medido rachas de 108 kilómetros por hora en Xixona; 103 km/h en Alcoi; 99 km/h en Dénia; 92 km/h en Vall d'Ebo; 90 km/h en Confrides; y 89 km/h en Crevillent.

Noticias relacionadas

Según los datos de Avamet, en la provincia de Valencia las fuertes rachas de viento han llegado a los 99 km/h en Alginet; 95 km/h en Buñol; 95 km/h en Ayora; o 94 km/h en Ontinyent.