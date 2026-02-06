El viento obliga a cerrar algunos accesos al puerto de València y provoca 11 kilómetros de retención en las entradas a la ciudad

El cierre del acceso al puerto de València por las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Leonardo ha generado este viernes una retención de aproximadamente once kilómetros en la V-30, según han informado desde la Dirección General de Tráfico. El cierre del puerto ha afectado también a las carreteras V-31 y CV-500, que han registrado problemas a primera hora de la mañana.

Aemet ha establecido el aviso amarillo hasta el mediodía del viernes en el interior de la provincia por el viento, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, y en e litoral valenciano, donde las rachas alcanzarán los 70 kilómetros por hora. También hay aviso amarillo en el interior y litoral sur de Castellón y en la provincia de Alicante, donde se esperan ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros.

Situación de la V30 a las 10.30 horas de este viernes. / DGT

Según fuentes de la Autoridad Portuaria de València (APV), el puerto sigue abierto al tránsito marítimo y todas las terminales están funcionando, aunque desde el jueves lo hacen de manera más lenta a causa del viento, lo que provoca cierto colapso.

Este viernes permanecen cerradas las puertas 4 y 5 de entrada al puerto, pero continúa la entrada de camiones con más lentitud. Desde el puerto trabajan para adaptar el ritmo de trabajo de las terminales a la llegada de los vehículos pesados.

Hasta la semana que viene

Más allá del aviso decretado para este viernes, las previsiones meteorológicas no auguran que el viento desaparezca en los próximos días. Según publicaba la Aemet en sus redes sociales el miércoles, "la situación más probable es que sigamos con situación de vientos y frentes de poniente todo lo que queda de semana y la semana que viene". Es decir que el viento seguirá siendo protagonista durante los próximos días y siempre de poniente; llegará a la Comunitat Valenciana atravesando toda la Península Ibérica.

La previsión para el sábado es que se repita la climatología de este viernes, sumándose algunas precipitaciones a partir del mediodía. La meteorología se complica el domingo con "viento del oeste y noroeste moderado a fuerte, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior". Para esa jornada, también se pueden producir "precipitaciones débiles y dispersas en el interior".