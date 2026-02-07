Vaivén
Benavent avanza en el "valencià a l’església"
El Arzobispado de Valencia publica 'Evangeli per a cada dia', una agenda con las lecturas y evangelios en valenciano para cada jornada de 2026
València
La Delegación Diocesana de Liturgia del Arzobispado de Valencia ha editado ‘Evangeli per a cada dia’. Un librillo en papel biblia donde en formato agenda aparecen en cada día de 2026 las dos lecturas y el evangelio correspondientes en valenciano para la misa. El arzobispo Enrique Benavent firma en la presentación que «este projecte d’Església ens ajuda a viure i a oferir al món una proposta distinta».
