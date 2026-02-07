Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet lanza un triple aviso amarillo para el domingo: la borrasca Marta sigue soplando en la C. Valenciana

El nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales para mañana 8 de febrero es de nivel extremo en el interior de Valencia

El interior sur de Valencia seguirá en aviso por fuertes rachas de viento.

El interior sur de Valencia seguirá en aviso por fuertes rachas de viento. / Eduardo Ripoll

Sara García

Sara García

València

Las inclemencias meteorológicas no cesan en España, tampoco en la Comunitat Valenciana. Después de la borrasca Leonardo, que dejó importantes destrozos y varias personas heridas en la ciudad de València, este fin de semana se ha instalado la borrasca Marta, con fuertes rachas de viento de hasta 125 km/h como protagonistas.

Para el domingo 8 de febrero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un triple aviso amarillo por viento en el interior sur de Valencia, con rachas máximas de 70 km/h; en el interior de Alicante (70 km/h); y en el interior norte de Castellón, que tendrá las mayores rachas de viento con 80 km/h.

Aemet lanza un triple aviso amarillo por viento en la Comunitat Valenciana.

Aemet lanza un triple aviso amarillo por viento en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Más allá del viento, el domingo amanecerá con intervalos nubosos y la Aemet no descarta que se den "precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en el interior norte de la provincia de Valencia durante las horas centrales" de la jornada.

El termómetro seguirá la misma tónica que el sábado, con temperaturas que en la ciudad de València alcanzarán máximas de entre 16 y 17 ºC, y el viento continuará siendo de poniente, "con rachas muy fuertes en el interior".

Riesgo de incendios

No obstante, según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales para mañana 8 de febrero es de nivel extremo en el interior de Valencia, norte de Alicante e interior norte de Castellón. En el resto de la Comunitat Valenciana es "alto".

Para el lunes 9 de febrero la Aemet no pronostica avisos meteorológicos, pero informa de un cielo "nuboso o muy nuboso y precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en algunos puntos del territorio".

