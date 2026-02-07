La Diputación destinará 1,2 millones a la modernización de cuarteles de la Guardia Civil en 19 municipios

La Diputación de València ha anunciado este viernes una nueva inversión de 618.600 euros en 2026 para la modernización de cuarteles de la Guardia Civil en 19 municipios medianos y pequeños de la Comunitat Valenciana.

Esta inversión se suma a las actuaciones ya ejecutadas durante 2024 y 2025, que alcanzan los 593.607 euros y, en total, ascienden 1.211.607 euros. La inversión se canalizará a través de los ayuntamientos, que ejecutarán las obras con los fondos proporcionados por la corporación provincial.

La vicepresidenta y diputada de Cooperación Municipal, Natalia Enguix, ha destacado que la prioridad de la Diputació es "garantizar que la Guardia Civil cuente con unas infraestructuras modernas y dignas, sobre todo en municipios pequeños y medianos donde el estado de conservación de algunos edificios no es el adecuado para un cuerpo tan importante", remarcando que "unas instalaciones en buen estado son fundamentales para asegurar una prestación de servicios de calidad a la ciudadanía”.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha insistido en que estas inversiones pretenden “garantizar los mismos servicios para todos y todas las valencianas y luchar contra la despoblación, al tiempo que mejoramos la seguridad y favorecemos unas condiciones de trabajo dignas para los guardias civiles que prestan servicio en nuestro territorio”.

Natàlia Enguix, Vicent Mompó y Laura Sáez / Raquel Abulaila

Los municipios que recibirán una mayor inversión en este nuevo ciclo serán Carcaixent, con 80.000 euros, y Chiva, con 73.000 euros. Otros municipios beneficiarios serán Requena, Bunyol, Llombai, Navarrés, Picassent, Almussafes, Sueca, Sagunt, Enguera, Ontinyent, Benigànim, Cheste, Llíria, Estivella, Alginet, Villalonga i Tavernes de la Valldigna.

Inversiones previas

Las actuaciones previstas para 2026 complementan las ya ejecutadas durante 2024 y 2025. En este periodo se financiaron proyectos como la reforma de vestuarios en Oliva, la reparación de cubiertas en Ademuz y las obras de habilitación en Llíria, además de la mejora de instalaciones en Canals, Albaida, Puçol, Sagunto, Gandia, L'Olleria, Villalonga, Cullera, Chiva, Aldaia, Castelló de Rugat, Sueca, Massamagrell, Enguera, Xeresa i Cortes de Pallàs. Todas estas mejhoras sumaron una inversión de 551.170 euros.