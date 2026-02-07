Vaivén
Josep Moreno desata pasiones contrapuestas
El fichaje de Moreno como director de campaña para Pilar Bernabé en el Ayuntamiento de València ha sorprendido a los concejales del PSPV, quienes se enteraron poco antes del anuncio
El flamante fichaje de Pilar Bernabé como director de campaña para su candidatura a la alcaldía de València a cuenta del grupo municipal socialista del Ayuntamiento no ha pasado desapercibido. Porque, además de sorprender a los principales afectados, los concejales del PSPV, que se enteraron minutos antes de hacerse público, ha reavivado las filias y fobias que despierta el nuevo asesor de Bernabé, tanto entre las mismas filas socialistas como entre la mayoría de medios valencianos, dado el selectivo gusto que ejerce el propio Moreno en su larga trayectoria pública.
Moreno llega tras una larga trayectoria profesional y política en la que ha combinado política y consultoría estratégica. En los últimos años ha sido el jefe de Gabinete del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, uno de los municipios socialistas con mayoría absoluta. Con este perfil, la candidata y delegada del Gobierno busca aumentar la presión sobre la actual alcaldesa María José Catalá y su equipo.
