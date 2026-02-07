Una pregunta para Catalá, Folgado y Sagredo

Si existe una Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Túria, que se reúne, ya va por su 28ª Asamblea, que cuenta incluso con estatutos y presidencia rotatoria; con capacidad para convocar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ¿dónde está la dificultad para crear una asociación similar para el área metropolitana, con su reglamento y presidencia también rotatoria para acometer estudios, convocar instituciones, trabajar con entidades privadas y sociedad civil, exigir a los otros poderes públicos y hacer propuestas conjuntas?

La respuesta la tienen la alcaldesa de València, María José Catalá, la de Torrent, Amparo Folgado, y el edil de Paterna, José Antonio Sagredo.