Vaivén
Una pregunta para Catalá, Folgado y Sagredo
La alcaldesa de València, junto a la de Torrent y el de Paterna, podrían dar respuesta a la necesidad de crear una asociación metropolitana similar a la del Parque Natural del Túria
València
Si existe una Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Túria, que se reúne, ya va por su 28ª Asamblea, que cuenta incluso con estatutos y presidencia rotatoria; con capacidad para convocar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ¿dónde está la dificultad para crear una asociación similar para el área metropolitana, con su reglamento y presidencia también rotatoria para acometer estudios, convocar instituciones, trabajar con entidades privadas y sociedad civil, exigir a los otros poderes públicos y hacer propuestas conjuntas?
La respuesta la tienen la alcaldesa de València, María José Catalá, la de Torrent, Amparo Folgado, y el edil de Paterna, José Antonio Sagredo.
