Radiografía de la ‘operación residuos dana’, la factura más cara de la reconstrucción para la Generalitat

En los extrarradios de las ciudades y pueblos, cerca de las carreteras y accesos a la zona cero de la dana ha crecido, durante meses, un patio trasero alejado del tránsito diario. Las campas y los puntos de acopio local de residuos generados, primero, por la barrancada y, luego, por las obras de reconstrucción, han sido la cara b de las localidades más castigadas. La basura, los restos, aquello donde se prefiere no mirar, es una realidad compleja de gestionar. También cara: ha supuesto la partida presupuestaria más abultada para la Generalitat en la recuperación, con 270 millones de euros de inversión total.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha asistido este lunes a la clausura del punto de escombros procedentes de la reconstrucción tras las riadas en Xirivella. Esos puntos de escombros son los últimos espacios visibles de un proceso que ha durado meses y que empezó pocos días después de la catástrofe, cuando la prioridad era vaciar las calles y carreteras de coches, troncos, electrodomésticos o piedras, entre otras cosas, para facilitar el acceso de los servicios de emergencias. Desde entonces, las prioridades de la ‘operación residuos dana’ han ido variando. Hoy, el grueso está hecho, aunque las obras de reconstrucción siguen generando sus propios residuos.

Más de 270 millones de euros

De los 700 millones de euros invertidos por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Recuperación, en la reconstrucción postdana, 270 han ido dirigidos a la gestión de los residuos. Es decir, que los residuos se han “comido” un 38,5% del presupuesto del departamento dirigido por Vicente Martínez Mus para las consecuencias del 29-O.

Punto de residuos de L'Alcúdia / Redacción Levante-EMV / GVA

Se trata de la partida más cuantiosa, y toda la gestión inicial de los residuos de la catástrofe ha concluido ya. Con 225 millones de los 270 totales, esa ha sido la acción principal de este operativo, limpiar las calles anegadas e inundadas de enseres, pero no la única. Ahora, continúa la recogida de escombros en activo, con un presupuesto de 44,8 millones extra.

Un millón de toneladas

Las cifras dan una idea de la magnitud del impacto. Desde el inicio del operativo, se han gestionado un millón de toneladas de residuos, es decir, la cantidad de masa que ocuparía unas 400 piscinas olímpicas, o el equivalente a unos 40.000 camiones repletos hasta los topes. Si esas toneladas de residuo hubieran sido ladrillos, serían suficientes para construir unas 20.000 viviendas de tamaño medio. Y, en concreto, con el plan se han evacuado una media de 15.000 toneladas al día.

Las primeras acciones fueron clave, explican desde la Generalitat. Durante las primeras semanas después de la catástrofe, el foco estuvo puesto sobre todo en los 767 viales obstruidos por los residuos en la zona cero de la dana. A ese ritmo medio de 15.000 toneladas gestionadas diariamente, se pudieron despejar esas vías en semanas.

El 29 de octubre de 2024, explicó el vicepresidente hace unas semanas, “se generaron en una noche el 500% de los residuos que se generan en la Comunitat Valenciana durante un año”. Compatibilizar el despeje de esas vías con un tratamiento adecuado “no era fácil, con 123 depuradoras averiadas o afectadas y con 120.000 vehículos bloqueando las calles en una “imagen dantesca”.

Cierre del punto de escombros de Benetússer / Redacción Levante-EMV / GVA

Cada vertedero gestionó el equivalente a la basura anual de València

Del millón de toneladas gestionadas, la mayoría se ha llevado y tratado en tres grandes vertederos extraordinarios, que han estado situados en los municipios de Catarroja, Picassent y Quart de Poblet-Manises. Cada uno de estos centros gestionaba en torno a 250.000 o 300.000 toneladas, es decir, el equivalente a toda la cantidad de basura que genera la ciudad de València en un año.

Con el tratamiento de los residuos y el paso de los meses, los vertederos se han ido cerrando progresivamente. En mayo de 2025, se cerró el punto de Catarroja, el primero de los tres que dejó de prestar servicio. Porco después, en julio, se cerró el de Picassent y, en septiembre, después del verano, fue clausurado el vertedero extraordinario de Quart de Poblet-Manises.

Desde la Generalitat destacan que, a los vertederos, solo han llegado la mitad de las toneladas de residuos que generó la dana. Para conseguir no colapsar estas instalaciones, se ha empleado un sistema que ha utilizado maquinaria específica para separar tierras, pero también plásticos, hierros, bombonas de butano, colchones o neumáticos. De este modo, algunos de los residuos han podido convertirse en materia prima, sobre todo las tierras.

Clausura del punto de escombros de Xirivella / Redacción Levante-EMV / GVA

Retirar escombros de la reconstrucción en 19 municipios

Pero los residuos no solo los generó la barrancada. Las obras de limpieza, reforma y rehabilitación que de las viviendas y bajos comerciales afectados por la riada han generado, como es lógico, una importante cantidad de residuos, que son considerados municipales y, por lo tanto, competencia de las entidades locales. Sin embargo, 19 ayuntamientos de otras tantas localidades afectadas no han podido asumir su gestión, por lo que la Vicepresidencia Tercera se hace cargo, en un segundo operativo, de las actuaciones necesarias para la retirada de residuos y escombros en medio centenar de puntos. El Consell, por lo tanto, ha contratado por 44,8 millones y por segunda vez la retirada de residuos de las obras por la dana.

Se trata de Albal, l'Alcúdia, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catadau, Catarroja, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Turís, Utiel y Xirivella. Allí, las actuaciones que contrata la Generalitat consisten en el traslado y gestión de los residuos acumulados desde las distintas ubicaciones hasta las instalaciones de gestión de residuos autorizadas.

En una decena de los municipios (Benetússer y l’Alcudia entre los últimos), ya se han terminado las actuaciones, y en la otra mitad continúan. El avance es más costoso en algunas localidades, como Paiporta, donde la gran campa se está vaciando por tercera vez y acumula casi la mitad del presupuesto, indican fuentes de la Vicepresidencia. El de Xirivella, clausurado este lunes por el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, pertenece a este listado de puntos en diferentes municipios.

De forma paralela a este dispositivo, que ha actuado también en el entorno de l’Albufera, se puso en marcha un contrato específico para residuos peligrosos.