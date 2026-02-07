Sumar no desiste y lanza otro intento para constituir su federación valenciana

La única lucha que se pierde, es la que se abandona; más vale morir de pie que vivir de rodillas o incluso se puede matar a un revolucionario, pero no a una revolución. Cualquier frase de épica, resistencia e insistencia que forman parte del acervo político de la izquierda podría servir a la federación valenciana de Movimiento Sumar en su objetivo de aterrizar la organización en la Comunitat Valenciana, hasta el punto que sus coordinadores autonómicos ha fijado un nuevo intento en su asamblea tras las dificultades existentes hasta el momento: el próximo 28 de febrero.

Lo han anunciado este viernes los dirigentes autonómicos vigentes, Xavier López y Carmen Padilla, en una rueda de prensa en València. Esta asamblea, que en un principio estaba convocada para el pasado 29 de noviembre, dará por concluido al proceso asambleario con el que la formación que fundó Yolanda Díaz como partido se constituya en tierras valencianas. Será su aterrizaje y su intento de establecerse como entidad propia en un espacio ya de por sí concurrido y con difícil encaje para los magenta.

De hecho, estos primeros pasos de Sumar en busca de un aterrizaje ya han mostrado lo complicado que lo tiene la formación para hacerse un hueco en un espacio en el que Compromís, Esquerra Unida y Podem copan la militancia a la izquierda del PSPV. No en vano, tanto EU como Compromís forman parte del Grupo Plurinacional Sumar con los tres diputados por Valencia mientras que el cuarto, el logrado en Alicante, fue Txema Guijarro, pata negra del partido creado por la vicepresidenta del Gobierno.

Las dificultades están siendo tal que la asamblea anunciada este viernes se celebrará tres meses después de la que se fijó como fecha: el 29 de noviembre. Según han explicado este viernes los coordinadores autonómicos, este aplazamiento tuvo como razones "la necesidad de respetar los tiempos previstos inicialmente que se vieron acelerados por la previsible dimisión de Carlos Mazón el pasado mes de noviembre cuando estaba sobre la mesa la posibilidad de un adelanto electoral que no se produjo".

No obstante, otras voces apuntan a que el problema es la falta de acuerdo y participación suficiente para aprobar los documentos que han de ser la base del proyecto en la Comunitat Valenciana, lo que evidenciaría la complejidad de la empresa ante un espacio atomizado y que mira con cierto desdén el desembarco de una nueva organización que no consideran que tenga implantación valenciana. De celebrarse el 29 de febrero será la séptima autonomía en la que se establezca tras Euskadi, Galicia (estas dos por las elecciones de 2024), Andalucía, Baleares, Castilla y León y Murcia.

Una "Mesa de partidos"

Lo harán, además, justo un año después de que Padilla y López fueran elegidos para pilotar los primeros pasos de la organización. Ambos coordinadores explicaron este viernes que la asamblea buscará "incorporar las demandas de la militancia", "fortalecer las estructuras locales y comarcales" así como la "consolidación de un partido con clara vocación territorial". Para ello, además, miran al resto de formaciones de lo que llaman "Espai Valencià de Progrés" y aseguran "estar trabajando para contribuir al cambio político".

Según el documento político al que tuvo acceso este periódico en noviembre, Sumar proponía una «Mesa de Partidos integrada por las fuerzas políticas presentes en la coalición Compromís - Sumar del 23J y aquellas otras organizaciones municipalistas y de nuestro ámbito territorial que, sin exclusiones, compartan la idea de unidad». Esta «Mesa de Partidos» sería una entidad donde estuvieran las distintas formaciones cada una con carácter independiente y autónomo y desde la que se intentaría poner en marcha una estrategia común.