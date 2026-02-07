Vicente Lafuente (CEV) urge a PSOE y PP a pactar un nuevo modelo de financiación autonómica

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha afirmado que la única solución para renovar el modelo de financiación autonómica es que los dos grandes partidos, PSOE y PP, "sean capaces de pactar".

Lafuente ha defendido como imprescindible tener un nuevo modelo de financiación, "sea el que sea", y siempre ha apelado al diálogo entre los dos partidos, porque la Comunitat Valenciana "no puede permitirse el lujo de no tener un modelo de financiación".

Ha incidido en la importancia del diálogo aunque en estos momentos hay que esperar a las reuniones del Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas que, según ha apuntado, quizá no se han producido por el momento con motivo de las elecciones en Aragón. "Pero esperemos que en breve, después de estas elecciones, sean capaces de sentarse", ha señalado.

"Solo podemos reclamar"

En caso de que esto no ocurra, "haremos lo único que podemos hacer nosotros, que es reclamar" un nuevo modelo.

Noticias relacionadas

El modelo propuesto por el Gobierno supondría 3.667 millones de euros más para la Comunitat Valenciana, y ha sido rechazado por el PP.