Aemet mantiene el aviso amarillo: el viento será también el protagonista de este lunes en la Comunitat Valenciana

Durante este fin de semana, la borrasca Marta se ha instalado sobre la Comunitat Valenciana, con fuertes rachas de viento de hasta 125 km/h como protagonistas entre el sábado y el domingo. Para el lunes, el interior de las tres provincias a excepción del sur de Alicante, además del litoral norte de la provincia alicantina, siguen manteniendo el nivel de aviso amarillo declarado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento, pues, será el protagonista de la jornada del lunes.

Para el domingo 8 de febrero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado un triple aviso amarillo por viento en el interior sur de Valencia, con rachas máximas de 70 km/h; en el interior de Alicante (70 km/h); y en el interior norte de Castellón, que tuvo las mayores rachas máximas de viento con 80 km/h.

Rachas de viento de hasta 80 km/h

El escenario es muy similar para el inicio de la semana: tanto en el interior de Castellón (norte y sur) como en el interior norte de Valencia se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h el lunes. En cuanto al resto de las zonas interiores de la Comunitat y el litoral norte de Alicante, el viento llegará, como máximo, a 70 km/h.

Avisos por viento para este lunes 9 de febrero según Aemet / Aemet

Más allá del viento, que soplará del oeste, la previsión para el lunes incluye cielo nuboso, con posibilidad de lluvias débiles a primeras horas, que podrían pasar a convertirse en intervalos nubosos durante la mañana. Al final del día, probablemente veamos algo más de lluvia, aunque débil y dispersa en el tercio norte. La cota de nieve en el interior de la mitad norte estará en torno a los 1200-1400 metros durante las primeras horas, como durante el domingo.

Hasta 21 grados de máxima

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán en descenso en el litoral, sobre todo en la provincia de Valencia, y con pocos cambios en el resto. Eso sí, las máximas subirán. Tanto en la capital alicantina como en la ciudad de València se esperan máximas de 21 grados y mínimas, respectivamente, de 8 y 9 grados. En el caso de la capital castellonense, los termómetros oscilarán entre 8 y 17 grados.

A pesar de la posibilidad de máximas elevadas, desciende, sin embargo, el riesgo de incendios forestales, que era extremo en algunos puntos de las tres provincias este domingo. Para el lunes, es alto en el interior de Valencia, interior de Castellón y norte de Alicante según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. En el resto, es "bajo-medio".