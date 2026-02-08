Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La autopista AP-7 en sentido Valencia ya tiene fecha de reapertura completa

El corte de la AP-7 se produjo por un accidente de tren de Rodalies en enero

La AP-7 cortada por los trabajos de recuperación de las vías a la altura de Gelida.

La AP-7 cortada por los trabajos de recuperación de las vías a la altura de Gelida. / EFE

S. G.

València

La autopista AP-7 en sentido Valencia, entre Gelida y Martorell (Barcelona), se abrirá completamente al tráfico a las tres horas de la próxima madrugada, ha informado el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel.

Cerrado por un accidente de Rodalies

La autopista AP-7, el eje viario básico del corredor mediterráneo por carretera de la península, quedó cerrado al tráfico en ese tramo el pasado enero a consecuencia del accidente de un tren de Rodalies el día 20 de ese mes por la caída de un muro de contención, ante el riesgo de derrumbe de la vía.

Noticias relacionadas

El corte afectó a los tres carriles de la autopista en sentido Valencia desde la salida 170 de la autopista, un tramo que se reabrirá "en la hora valle" de esta madrugada anunciada por Lamiel, gracias al avance en las obras del muro de contención que ejecuta Adif bajo la vía.

