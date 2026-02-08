¿Cuándo cerrarán las tiendas de Perfumerías Prieto en la Comunitat Valenciana?

La empresa Perfumerías Prieto, una red de establecimientos de venta de perfumes, productos de cosmética, maquillaje, además de artículos de higiene y cuidado personal, cierra sus tiendas situadas por toda España. La cadena se lo ha notificado a lo largo de las últimas semanas a la clientela de alguna de sus tiendas mediante el envío de mensajes de texto. En ellos, se anuncia la liquidación de stocks y se agradece la confianza prestada durante sus décadas de existencia.

Además de en los móviles de los usuarios, en las fachadas de algunos de los locales han aparecido carteles que anuncian también la clausura. “Gracias por estos 70 años. Liquidación por cierre, descuentos especiales en toda la tienda, desde el 6 de febrero”, se puede leer en la cartelería.

La fecha de cierre

“Agradecidos a nuestros clientes, Perfumería Prieto cierra sus tiendas liquidando existencias del 6/2 hasta el 31/3”, dice uno de los mensajes que han recibido los clientes de una tienda situada en una localidad de Camp de Túria. La clientela de uno de los establecimientos de València recibió hace semanas un mensaje similar. En ambos se indica cuál será la fecha en la que la red de perfumerías cerrará sus puertas: el 31 de marzo.

Las causas del cierre se desconocen y la compañía no hace alusión a ellos en su página web ni en sus perfiles de redes sociales. La tienda online de Perfumerías Prieto existe desde el año 2013, y hasta la fecha, porque aun ahora permite comprar los productos con normalidad. En el portal web no se indican tampoco novedades sobre ninguna de sus tiendas.

Una de las tiendas de Perfumerías Prieto en València / Redacción Levante-EMV

La mayor parte de las tiendas, en la provincia de Valencia

Perfumerías Prieto cuenta con 22 tiendas físicas. Están situadas en Valencia, Castellón, Alicante, Tarragona y Murcia. La mayor parte de ellas, 12, están ubicadas en la provincia de Valencia, en las localidades de Alaquàs, L’Eliana, Carcaixent y Mislata.

En Alicante cuenta con dos establecimientos (en la capital alicantina y Elche) y en Castellón con otros dos (Castelló y Benicarló). Completan el mapa de Perfumerías Prieto cinco tiendas en Murcia (Cartagena, Lorca, Molina de Segura y la capital de la región) y una en Tarragona (Tortosa).