La huelga ferroviaria cancela el lunes quince trenes de alta velocidad desde o hasta València

El inicio de 2026 ha sido la tormenta perfecta en el sector ferroviario en todo el Estado: a las incidencias que llevan meses denunciando los maquinistas y la falta de personal en algunos de los servicios, se ha sumado el fatal accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, con 46 personas fallecidas y, en pocos días, otro siniestro mortal para un maquinista en prácticas del Rodalies de Barcelona tras el desprendimiento de un muro por las lluvias. Los accidentes han interrumpido durante días (semanas en el caso cordobés) el tráfico ferroviario, y han generado una incertidumbre entre usuarios y personal que ha calentado el descontento hasta el punto de que los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han convocado una huelga para esta próxima semana: del lunes 9 al miércoles 11 de febrero.

Ese descontento ha cristalizado en reivindicación: los sindicatos piden cambios reales en el funcionamiento del sistema ferroviario y mayores garantías de seguridad, no solo a prueba de accidentes como el de Adamuz, sino también para poder prestar un servicio en condiciones que supere las cancelaciones en la red andaluza y en los Rodalies de Cataluña que han sembrado el desconcierto durante varios días.

En todos los operadores y servicios

Para empezar a calibrar cómo afectará este paro a los usuarios, hay que tener en cuenta que la huelga está convocada para todo el personal del sector. Es decir, pueden sumarse desde maquinistas hasta personal de mantenimiento, de circulación o de atención a bordo, entre otras cosas.

Y no solo en alta velocidad. La huelga afecta a todos los servicios de Adif y Renfe, alta velocidad, media distancia y Cercanías y a los trenes de mercancías. Además, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Archivo - Un tren Ave en las vías espera para salir en la estación de Atocha / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Servicios mínimos

El establecimiento de servicios mínimosdepende de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, que los ha establecido para los días 9, 10 y 11 de febrero en todo el territorio nacional, con excepciones: en Cataluña (Cercanías y regionales íntegros en la comunidad) y en el País Vasco (Cercanías de ancho ibérico y métrico) la competencia es autonómica). Pero la Comunitat Valenciana entra dentro de los servicios mínimos generales

En concreto, para los trenes de Cercanías, se establecen unos servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día. En cuanto a los trenes de Media Distancia, circulará el 65% de los servicios habituales. En el caso de los trenes de Alta Velocidad y/o Larga Distancia, los servicios mínimos serán del 73% de los servicios habituales.

Asimismo, se ha habilitado la anulación o el cambio de billetes sin coste por todos los canales de venta para quienes no deseen viajar durante esas jornadas de huelga o sus trenes resulten afectados.

Quince trenes de alta velocidad afectados

Y es que no resultará tan sencillo como siempre realizar determinados trayectos. Por ejemplo, los de alta velocidad entre València y Madrid o València y Alicante. Una consulta en las plataformas de venta de billetes de las tres operadoras (Renfe, Ouigo e Iryo) permite hacerse una idea de cuál será el alcance de los efectos de la huelga durante la primera de las tres jornadas, la de este lunes

Son un total de quince trenes de alta velocidad los afectados en las primeras 24 horas. En concreto, para ese día se han cancelado tres trenes AVE con origen València y destino Madrid, además de otros tres Madrid-València. A ellos se suman dos trenes de AVE por sentido entre València y Alicante. En cuanto a Iryo, en su página web emplean la expresión “no garantizado” para los trenes que serán afectados por el paro laboral: uno València-Madrid y uno Madrid-València. En cuanto a Ouigo, son dos los trayectos con origen en la capital y sentido València cancelados y uno en sentido contrario.

Casi 400.000 viajeros potencialmente afectados

Más allá de conocer los detalles, la huelga amenaza con afectar a la movilidad de cerca de 378.000 valencianos y valencianas en cada uno de sus días. Es la cifra media de usuarios de los diferentes servicios ferroviarios, que ha calculado Levante-EMV, cogiendo como referencia los datos anuales del ejercicio 2024 tanto de Cercanías de Renfe, Media Distancia y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Según este cálculo, cerca de 65.400 personas usan Cercanías cada día; 7.800, la media distancia; y 305.700 usan los servicios de Metrovalencia y TRAM. A esta cifra habría que sumar los datos de larga distancia que no se ofrecen desgranados por comunidades autónomas, con origen y destino, por lo que es más complejo calcular su cifra diaria de usuarios. Sin temor a equivocarse, la cifra total de afectados se acercaría a los 400.000.

Concentración en la Estación del Norte

También el día 9, el primero de los tres de huelga, el SFF-CGT ha convocado una concentración en la Estación del Norte de València a mediodía. “Después de los graves accidentes de Adamuz y Gélida, la seguridad en el ferrocarril está en entredicho. Desde el SFF-CGT queremos garantías de seguridad para las personas usuarias y trabajadoras, con medidas inmediatas que permitan un servicio ferroviario acorde con la seguridad y la calidad que un servicio de estas características debe prestar”, indica la convocatoria.

El sindicato, además, reclama “un cambio radical del modelo de ferrocarril, con prioridad al tren convencional (cercanías, media y larga distancia, y mercancías), con la inversiones suficientes y proporcionadas a la utilización de la ciudadanía”, además de un aumento del personal y la sostenibilidad de las plantillas.