Huelga de maquinistas en Valencia: servicios mínimos en alta velocidad, Cercanías y media distancia

Este lunes dan comienzo las tres jornadas de huelga de maquinistas convocadas para todos los servicios en toda España. A las incidencias en el servicio que llevan meses denunciando los maquinistas y la falta de personal en algunos de los servicios, se ha sumado el fatal accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, con 46 personas fallecidas y, en pocos días, otro siniestro mortal para un maquinista en prácticas del Rodalies de Barcelona tras el desprendimiento de un muro por las lluvias. Los accidentes han interrumpido durante días (semanas en el caso cordobés) el tráfico ferroviario, y han generado una incertidumbre entre usuarios y personal que ha calentado el descontento hasta el punto de que los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han convocado una huelga para esta próxima semana: del lunes 9 al miércoles 11 de febrero.

Con servicios mínimos ya fijados por el Ministerio de Transportes, el impacto se dejará notar sobre todo en los servicios de la Red de Cercanías de València, pero también en la Media Distancia y en las conexiones de Larga Distancia y Alta Velocidad que pasan por València. Estos servicios mínimos se han establecido para los días 9, 10 y 11 de febrero en todo el territorio nacional, con excepciones: en Cataluña (Cercanías y regionales íntegros en la comunidad) y en el País Vasco (Cercanías de ancho ibérico y métrico) la competencia es autonómica). Pero la Comunitat Valenciana entra dentro de los servicios mínimos generales

En concreto, para los trenes de Cercanías, se establecen unos servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día. En cuanto a los trenes de Media Distancia, circulará el 65% de los servicios habituales. En el caso de los trenes de Alta Velocidad y/o Larga Distancia, los servicios mínimos serán del 73% de los servicios habituales.

Asimismo, se ha habilitado la anulación o el cambio de billetes sin coste por todos los canales de venta para quienes no deseen viajar durante esas jornadas de huelga o sus trenes resulten afectados.

El inicio de 2026 ha sido la tormenta perfecta en el sector ferroviario en todo el Estado: retrasos, efectos de los temporales de lluvias y viento del mes de enero y accidentes mortales, uno de ellos de una magnitud casi inédita. Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Aunque la iniciativa parte de los maquinistas, los paros serán de jornada completa están convocados para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Además de Adif y Renfe, tanto en transporte de viajeros como de mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Más allá de conocer los detalles y el nivel de afección, la huelga amenaza con afectar a la movilidad de más de 70.000 personas en cada uno de sus días de paro. Es la cifra media de usuarios de los diferentes servicios ferroviarios, que ha calculado Levante-EMV, cogiendo como referencia los datos anuales del ejercicio 2024 tanto de Cercanías de Renfe y Media Distancia. En cuanto a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en este servicio no hay convocada huelga, como confirman desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Según este cálculo, cerca de 65.400 personas usan Cercanías cada día; 7.800, la media distancia, y a esta cifra habría que sumar los datos de larga distancia que no se ofrecen desgranados por comunidades autónomas, con origen y destino, por lo que es más complejo calcular su cifra diaria de usuarios. Es decir que, en definitiva, la cifra total de afectados se acercaría a los 70.000.