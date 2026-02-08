Juan Luis Gandía promete un plan de renovación del profesorado por el relevo generacional y contra la "desafección"

En un salón de actos del Rectorado de la Universitat de València con el aforo superado y personas de pie, el candidato a rector de la Universitat de València Juan Luis Gandía presentó este viernes su programa para estas elecciones rectorales y a su equipo. Ha detectado, dijo, "cansancio" y "desafección" en la comunidad universitaria, y se comprometió a ponerle remedio. Para ello, dijo, es necesario escuchar y recoger aportaciones -por ejemplo, para elaborar un plan de diagnóstico de los grandes retos de la institución, o un plan de infraestructuras consensuado y colaborativo- pero también tomar medidas para que entre aire nuevo en la Universitat. Como otro de los ejes de acción de su candidatura, ha prometido un plan de renovación del profesorado que permita el relevo generacional.

Es una de sus "prioridades inaplazables", que se compromete a abordar en su primer año de mandato, como aparece en el programa electoral que ha colgado en su página web y que presentó esta semana. Un programa que parte de la idea de que, antes de proyectar grandes reformas, la Universitat de València necesita ordenar, diagnosticar y decidir con datos y consenso. Por eso, la primera prioridad inaplazable es la puesta en marcha de un plan de diagnóstico institucional compartido, capaz de identificar con rigor los grandes retos estructurales de la universidad y las carencias acumuladas en los últimos años. A partir de ese diagnóstico global, el programa plantea la necesidad urgente de analizar de manera sistemática las necesidades reales de todas las estructuras universitarias. Entre las prioridades inmediatas figura también la aprobación de un plan de inversiones en infraestructuras, concebido desde la transparencia y la participación, que aborde la reforma y la adecuación de las sedes con criterios medioambientales.

Juan Luis Gandia y su equipo de candidatura / Redacción Levante-EMV

Renovación del profesorado y reducción de la burocracia

El texto señala igualmente como inaplazable la renovación del profesorado, mediante la aprobación de un programa específico que permita afrontar el relevo generacional y, al mismo tiempo, atraer talento nacional e internacional ya consolidado. Asimismo, destaca como prioridad la mejora de la política de comunicación institucional, especialmente de la web de la Universitat, para que refleje de forma fiel la pluralidad y complejidad de la comunidad universitaria.

Pero es en el ámbito de la gestión interna de la UV de donde proceden varios ejes de la candidatura de Gandía, que apuesta por el rediseño y la reorganización de los procesos académicos y administrativos para reducir la carga burocrática que soportan PTGAS, PDI, personal investigador y estudiantado. También en la línea tecnológica, se incluye la promoción de un uso crítico, ético y responsable de la inteligencia artificial en la docencia y la investigación. El programa defiende aprovechar su potencial, pero evitando prácticas inapropiadas.

Juan Luis Gandia en la presentación de su programa / Redacción Levante-EMV

"Cansancio" y "desafección"

Gandía comenzó su intervención de presentación del programa con los motivos de su "paso adelante": el momento al que se enfrenta la UV, consideró, es decisivo, y ha detectado cansancio y desafección en la comunidad universitaria. Cree que falta un diagnóstico claro y compartido, pero también ha detectado un deseo de cambio e ilusión.

El programa, que puede consultarse completo en la web de la candidatura, detalla un decálogo de principios con una base ética e institucional, y 60 prioridades definidas. Entre los principios de la propuesta se cuentan la defensa de la Universidad pública, la centralidad del estudiante, la administración y tecnología al servicio de las personas y no al revés, y una gobernanza más participativa y deliberativa.

Noticias relacionadas

Durante el acto, Gandía también presentó a su equipo de ocho profesoras y cinco profesores de todas las áreas de conocimiento de la Universitat de València que lo acompañan en la candidatura.