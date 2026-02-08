La Real Acequia de Moncada: Regadío tradicional en espacio metropolitano

La Real Acequia de Moncada constituye un referente del regadío histórico valenciano. A su dimensión territorial, a sus orígenes, a su significado patrimonial, a su valoración social, hay que tomar en consideración cómo se configuró en un instrumento de ordenación del territorio, al menos desde el primer tercio del siglo XIII, concretamente a partir de 1238 con la capitulación de la ciudad de València al Rey Jaime I. Se inició entonces una nueva etapa en la Real Acequia de Moncada, en la cual el monarca se reservó su gestión y explotación a través de oficiales y sequiers reales.

Se trata de una obra hidráulica espectacular, construida anteriormente al siglo XIII, si bien su origen cronológico no está aún bien delimitado. Sí que es conocido que en época de Jaime I las aguas de la acequia arribaban a El Puig y Puçol. La longitud aproximada de la acequia principal es de 33 kilómetros, mientras que las acequias derivadas hasta alcanzar al Barranco del Carraixet tienen una longitud que varía entre los 0,5 y 2 km. Desde el barranco, sus longitudes se incrementan, entre los 2,5 y 5 km.

Assut de la Acequia Real de Moncada-Paterna. / Estepa

La superficie regable actual asciende a unas 6.400 hectáreas; sin embargo, la huerta histórica ocupaba unas 5.500, mientras que en los años setenta alcanzó las 7.000 ha. Se trata de un paisaje de regadío, dominado por cítricos y cultivos de huerta, que se extiende por numerosas partidas de 19 municipios de la margen izquierda del río Turia. Nos encontramos en L’Horta Nord.

A partir del Azud de la Acequia Real de Moncada son regadas las partidas de La Tandera y La Mina (Paterna), las pedanías de Benimàmet y Beniferri (València), la Coscollana (Burjassot), el Coscollar (Godella), L'Horteta (Rocafort), la pedanía de Massarrojos (València), El Rollet del Camí Fondo Camí Fondo y Els Francs (Moncada), Tornegal y les Llosetes (Alfara del Patriarca), el Rollet dels Horts y la Macarella (Vinalesa), la Garrigosa y el Serradal (Meliana), l'Ermita y el Cuiper (Foios), la Fila (Albalat dels Sorells), la Fila y el Rollet (Albuixech), la Huitena y la Gombalda (Museros), la Forana (Massalfassar), Cantallops y Catarrogeta (Massamagrell), Vistabella y el Rafalell (Valencia), les Files y el Llari (La Pobla de Farnals), l'Horteta y la Sequiola (Rafelbunyol), Cebolla, Cebolleta, la Marjal, Cabecolet, la Fila, el Brosquill y Plans (El Puig) y la Fila, Mota, Alter y el Patacó (Puçol). Un cartel en el límite de Puçol con Sagunt advierte: "Aquí termina la propiedad del canal principal de la Real Acequia de Moncada". A partir de ese punto se la conoce como la Acequia de l'Arrif, en tierras saguntinas.

Molí de Moncada / Estepa

Un territorio agrícola zonificado

El trazado de la Acequia Real de Moncada es desigual, de manera que se diferencian cuatro tramos. El primer tramo, conocido como el tramo del Sequier, se inicia en el azud de Paterna. Este azud tiene una apertura de unos 4 metros, cerrada con 4 tablones, conocida como la Almenara Real, que regula la dotación de agua de la acequia. Este tramo finaliza en la primera derivación de la acequia madre, el Roll de la Saldia.

El segundo tramo, conocido como el tramo de los Molinos, discurre desde el Roll de la Saldia hasta la salida del casco urbano de Burjassot. El tercer tramo, conocido como el Arco de Moncada, es el más extenso. En él hallamos el Cuadrado de Moncada y el Cañón del Carraixet. El cuarto tramo, es conocido como Jovedat, tierras con derecho a riego y con gravamen de acequiaje, y los Extremals. El tramo empieza una vez superado el barranco del Carraixet y finaliza en el marjal del Puig de Santa María y de Puçol.

Primera Mina de la Acequia Real de Moncada. / Estepa

A pesar de que el sistema de riego está activo y funcional, se observa un retroceso y cierto abandono de los campos de cultivo localizados a lo largo de su recorrido. La progresiva urbanización de los terrenos agrícolas ha conllevado la desaparición del cequiaje asociado. Se constata una presión urbanística desigual en función de los tramos de la acequia, y de los municipios por donde discurre.

Un patrimonio espectacular, un paisaje de referencia

La gestión del agua de riego es tradicional, manifestación del uso histórico de los recursos hídricos del Turia. La Junta General de Regantes es el órgano soberano de la Comunidad. El Acequiero Mayor, y Presidente, es elegido por los Síndicos que componen la Junta de Gobierno. El Síndico representa a los regantes de su demarcación en la Junta de Gobierno. El Tribunal o Jurado de riego, es el órgano encargado de deliberar los litigios de los comuneros regantes en cuestiones de hecho.

Llengües de Puçol i el Puig / Estepa

Desde 2004 el Azud de la Acequia Real de Moncada, en término de Paterna, está reconocido como Bien de Interés Cultural, BIC, con categoría de conjunto histórico y de monumento, al igual que los azudes del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Sin embargo, el valor patrimonial vinculado con la Acequia Real va más allá de dicho reconocimiento. La arquitectura hidráulica del sistema de regadío, integrada por séquies, rolls y braçals, y una amplia variedad de elementos del riego, es excepcional. A lo largo del recorrido de los 33 km de la Acequia Real derivan más de 40 conducciones.

El Quadrat de Moncada / Estepa

Del mismo modo, sobresalen varios elementos de la gestión tradicional del agua, como el propio Assut de la Acequia Real de Moncada, la Almenara Reial, la primera Mina, la Almenara del Pontó, el Molí de Testar, el Partidor de la Séquia de la Fila, el Molí de l'Escaleta, el Molí de Martinet, el Molí de Ferrando (Paterna), el Molí de Bonany (Valencia-Benimamet), la segunda Mina (Godella), El Quadrat, el Molino Harinero (Montcada), El Molí d'Alfara (Alfara del Patriarca), El Cano del Carraixet (Alfara del Patriarca, Vinalesa), el Partidor de la Séquia de la Fila (Vinalesa), el Partidor de Séquia de la Fila (Albalat dels Sorells), el Molí de Dalt (Massamagrell), el Partidor del Roll Colomer (Rafelbunyol), les Llengües de Puçol i El Puig (El Puig), el Cano de la Calderona (El Puig y Puçol), y el Molí de les Barraques (Puçol). El estado de conservación de estos elementos depende del grado de uso o de abandono.

Partida de Cuiper en Meliana / Estepa

