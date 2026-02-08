Resultados Elecciones Aragón 2026: ¿Cómo han votado los municipios más próximos a la Comunitat Valenciana?

Aragón y la Comunitat Valenciana compartir enormes vínculos, no solo culturales sino también territoriales. De hecho, la frontera entre ambas comunidades autónomas es una zona muy rica y porosa, con constantes inercambios de población hacia un lado y hacia el otro.

Comarcas como el Maestrazgo, el Ports o el Rincón de Ademúz comparten con Aragón características y vínculos. La proximidad entre ambas comunidades también se deja notar a diario. Miles de valencianos y de aragoneses, especialmente turolenses, viajan y cruzan todos los días o semanalmente la frontera prácticamente inexistente entre ambas comunidades.

Por eso, la radiografía electoral en estas zonas de frontera entre Aragón y Comunitat Valenciana aporta en un momento como el actual mucha información sobre el sentir de la población y las posibles lecturas en clave valenciana que tienen estas elecciones aragonesas.

¿Cómo han votado los municipios más próximos a la Comunitat Valenciana?