Sanidad unifica las agendas de los médicos en todos los centros de salud con un paciente cada 10 minutos

Todos los facultativos de todos los centros de salud de la Comunitat Valenciana tendrán la misma agenda, el mismo número de pacientes y estarán distribuidos de la misma manera por tramos horarios. Y es que la Conselleria de Sanidad, dentro de los cambios previstos en Atención Primaria (AP) a raíz de la aprobación del nuevo decreto, está empezando a implantar un modelo único de citas; hasta ahora, por difícil que pueda parecer, era distinta entre departamentos de salud e, incluso, diferente entre ambulatorios de un mismo departamento. La nueva agenda médica se ha puesto en marcha en los centros de salud del área de Orihuela desde el pasado 28 de diciembre, cuando su directora médica de AP remitió un documento que estructura la jornada de los médicos a razón de 37 pacientes diarios; el tiempo medio por cada uno de ellos es de 10 minutos. La media actual de pacientes es la misma, pero su ordenación es diferente.

La idea, como constatan fuentes oficiales de Sanidad, es exportar el modelo al resto de departamentos, consolidar una agenda "homogénea" en toda la sanidad pública valenciana y hacerlo antes de la implantación del asistente virtual telefónico que cogerá las llamadas de la ciudadanía y les agendará una cita de forma automática tras conversar con él, un sistema que llegará antes del verano. "Es fundamental que se establezcan parámetros comunes para poner en marcha esta tecnología", defienden. En octubre de 2024, el conseller Marciano Gómez ya habló de la medida respecto a los horarios; 13 meses después y una dana mediante, ha llegado a Orihuela.

Así será la nueva agenda

El nuevo modelo de agenda distribuye el tiempo de trabajo - es de ocho y cuarto a tres de la tarde- en nueve tramos horarios, uno de ellos de descanso entre las 11 y las 11.30 horas, según el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV. En total, cada médico contará con 23 citas presenciales de 10 minutos a agendar a través de la web, la aplicación GVASalut o el mostrador; seis citas telefónicas, la mitad con una duración de cinco minutos y las restantes de 10 minutos; dos citas para pacientes crónicos de 10 minutos; dos huecos para visitas domiciliarias a las que se otorga un tiempo estimado de 30 minutos, en el que se incluye el desplazamiento de ida y vuelta; y cuatro citas rápidas de cinco minutos destinadas a "urgencias, partes de ambulancias, renovación del tratamiento crónico que no precisa valoración personal" u otros menesteres, que se concertarán por parte de enfermería o en el mostrador.

La uniformidad se replicará en Enfermería con agendas "estructuradas por procesos y tiempos definidos". Dispondrá de huecos para atender a los pacientes crónicos, para la demanda espontánea, las urgencias y otros procesos. La clave es "favorecer una mejor planificación y organización de la actividad asistencial", explican desde el departamento de Marciano Gómez.

Reduciendo la demora

Una de las claves es el efecto que puede tener este nuevo modelo en la asistencia y en unas agendas con demoras significativas, ya no solo en los periodos críticos como el mes de enero -en algunos centros, no se podía conseguir ver al médico antes de los 15 días-, sino de forma estructural. Las primeras pruebas realizadas en Orihuela parecen tener buenos resultados porque "la demora ha bajado ya en la mayoría de los centros de salud", explica la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina. "Es una apuesta valiente por ordenar la demanda a través del trabajo en equipo -, explica-. Hay que proponer trabajar de forma diferente para obtener resultados diferentes". Según puntualiza Mediana, los crónicos ahora vienen con cita concertada, pero hay mucho que "vienen a demanda" y "en ocasiones, son hiperfrecuentadores".

La especialista tiene menos convencimiento sobre la unificación del modelo porque "las poblaciones son diferentes en cada zona básica" y, por tanto, las necesidades pueden no ser las mismas en un ambulatorio de València ciudad que en un consultorio auxiliar en Jalance. En su opinión, el nuevo modelo pierde la oportunidad de introducir las citas multidisciplinares, que tanto el médico como la enfermera vieran a los pacientes a la vez y este o tuviera que solicitar dos consultas diferentes, una para cada profesional. "Si tuviéramos más tiempo por visita para determinados pacientes -, expresa-, podríamos verles de forma integral menos veces, pero más resolutivamente".

Prioridad a Urgencias

Más críticos son desde UGT. En su opinión, la nueva distribución de las agendas da prioridad a las urgencias, a las citas a demanda, y "deja a la mínima expresión el seguimiento para las patologías crónicas y programadas, así como la atención a la comunidad y la promoción de la salud". Y prosiguen: "La Conselleria que preside Marciano Gómez impide el acceso de las personas a una atención sanitaria de calidad, ya que ha disminuido el tiempo que cada profesional podía dedicar a la atención de las personas usuarias". El sindicato critica que el objetivo es "sacarse de encima las listas de espera como sea, aunque la atención no sea la más idónea" y transmite que ha creado un "hondo malestar" entre profesionales y pacientes.

Desde Sanidad niegan esta prioridad a la atención urgente y defienden que "se trata de atenciones compatibles". El nuevo modelo será evaluado para "introducir los ajustes necesarios" con el objetivo de conseguir una atención "más accesible, resolutiva y centrar en mejorar la calidad de la asistencia". Es la base del nuevo decreto de Atención Primaria tan criticado por los sindicatos por jerarquizar la organización de los centros de salud con la creación de ocho jefaturas de sección; inicialmente iban a ser 36, pero Sanidad las redujo para tratar de convencerles, aunque no lo consiguió.