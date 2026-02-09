El 36 % de la FP valenciana está en manos privadas

La FP en España ya no es la "hermana pobre" del sistema educativo, sino el nuevo motor de la empleabilidad juvenil. Sin embargo, este éxito tiene una cara B: un proceso de privatización acelerado que está transformando el derecho a la educación en una mercancía.

Según apunta un reciente informe de CCOO, titulado "La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud", la C. Valenciana se ha consolidado como uno de los territorios donde la red privada ha ganado más terreno ante la falta de planificación pública.

Infografía: Privatización FP España 2026 Levante-EMV | Especial Educación ¿QUIÉN LIDERA LA FP? "La Formación Profesional valenciana se consolida en el bloque de alta privatización ante el déficit de inversión pública." El Espejo de las Autonomías Máxima Privatización Madrid 48% Cataluña 41% Dato Destacado C. Valenciana 36,1% Alta Privatización Supera el umbral crítico del 30% marcado por el diagnóstico sindical. Predominio Público Castilla-La Mancha 14,5% Extremadura 17,2% EL AUGE DE LA FP VALENCIANA Crecimiento del alumnado en modalidad presencial (datos autonómicos). Total Actual 96.017 Crecimiento Global +47% Aumento masivo de la demanda desde el curso 2018/19. Gasto por alumno (CV) 5.142 € Diferencia de -477 € respecto a la media estatal. Paro Juvenil 28,1% Un reto estructural para el sistema educativo valenciano. Puntos de Tensión "El derecho a estudiar no puede depender de la capacidad de pago". Sectores "Nicho" Privados Sanidad, Informática e Integración Social concentran la mayor tasa de privatización por falta de plazas públicas. Sesgo de Orientación Solo el 3,8% de las mujeres afirman haber recibido orientación suficiente sobre FP técnica durante la ESO. Diagnóstico Sindical "Estamos ante un proceso de privatización por omisión: el sistema público no crece al ritmo que exige la Comunitat, regalando el futuro a las empresas." L-EMV CC OO Área de Educación | 2026 © PRENSA IBÉRICA LEVANTE-EMV FUENTE: INFORME CCOO "LA FP EN VENTA"

Cifras de una brecha creciente

Los datos para la Comunitat son elocuentes. De los 96.017 alumnos matriculados en la modalidad de FP presencial, 34.667 estudian en centros privados. Esto supone que el 36,1 % de la oferta presencial está en manos privadas, situándonos directamente en el bloque de comunidades con "alta privatización". Además de esto, la oferta de la FP a distancia también está copada, mayoritariamente, por la privada.

Mientras la demanda de títulos técnicos se dispara, la inversión pública valenciana no parece seguir el mismo ritmo. El informe revela que el gasto público por alumno en la C. Valenciana es de 5.142 euros, una cifra sensiblemente inferior a la media estatal, que se sitúa en los 5.619 euros. Esta infrafinanciación de casi 500 euros por estudiante respecto al promedio nacional repercute directamente en la capacidad de los centros públicos para ampliar talleres, actualizar equipamientos y contratar plantillas, dejando el camino libre a los operadores privados.

Olimpiadas de la FP en Feria Valencia. / JM LOPEZ / LEV

Sanidad e Informática: el negocio de la exclusión

El informe denuncia lo que denomina una "privatización por obligación". No es que las familias valencianas prefieran pagar elevadas cuotas por elección, sino que se ven forzadas a ello ante la ausencia de plazas en la red pública para los títulos con más salida laboral. En nuestro territorio, esta anomalía es especialmente sangrante en familias profesionales como Sanidad, Informática y Comunicaciones, e Integración Social.

Ciclos como Emergencias Sanitarias, Prótesis Dentales o Educación Infantil presentan un déficit crónico de plazas públicas. "Se está produciendo un robo del futuro", sostiene el sindicato, aludiendo a que el éxito laboral del joven empieza a depender de la capacidad de pago de su familia y no de su talento o esfuerzo. Esto rompe el papel histórico de la FP como ascensor social, especialmente en una autonomía donde el paro juvenil roza el 28,1 % y la tasa de abandono escolar temprano se mantiene en un preocupante 14,8 %.

Olimpiadas de la FP en Feria Valencia. / JM LOPEZ / LEV

El boom estatal y el "nicho" de la FP a distancia

A nivel estatal, el panorama no es muy distinto, aunque con matices. España ha superado ya la barrera de los 1,2 millones de estudiantes de FP en 2025. El crecimiento de la red privada es "muy superior" al de la pública en términos porcentuales, impulsado sobre todo por la modalidad online. El informe describe la FP a distancia como un nicho de mercado "altamente rentable y escasamente regulado" que ya acapara una parte sustancial de la matrícula nacional.

Además de la falta de plazas, CC OO pone el foco en la orientación. Cuatro de cada diez jóvenes españoles aseguran haber recibido poca o ninguna información sobre la FP durante su etapa en la ESO. En el caso de las mujeres, la cifra es aún más alarmante: solo el 3,8 % afirma haber contado con una orientación suficiente, lo que contribuye a perpetuar la brecha de género en sectores tecnológicos.

El reto del territorio y el emprendimiento

Para la C. Valenciana, el informe introduce una variable estratégica: la cohesión territorial. En las comarcas del interior, la FP se identifica como la última frontera contra el despoblamiento. El texto hace referencia a los "neorrurales" o nuevas personas pobladoras, señalando que solo una oferta pública de calidad puede garantizar que el emprendimiento en estas zonas sea viable. Si la formación profesional se convierte en un servicio de pago concentrado en las grandes urbes, el interior valenciano perderá su capacidad de atraer y retener talento joven.

La crónica que dibuja el informe de CCOO es la de un sistema que amenaza con romper por las costuras. La Comunitat se enfrenta al reto de revertir una tendencia que amenaza con consolidar una educación de dos velocidades. Sin una inversión que iguale, al menos, la media estatal y una planificación que priorice las plazas públicas en los sectores más demandados, el riesgo es que la Formación Profesional deje de ser una oportunidad para todos y pase a ser, simplemente, un negocio para unos pocos.