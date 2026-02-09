La Comunitat Valenciana afronta este martes un nuevo episodio de viento, con rachas muy fuertes de componente oeste que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos en varias zonas del territorio, especialmente en el interior y varios tramos del litoral de Valencia.

Según la previsión, la jornada estará marcada por un cielo nuboso, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en algunos puntos del interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso no serán ni generalizadas ni persistentes. No obstante, el fenómeno más significativo será, sin duda, el viento, que soplará con rachas muy intensas, alcanzando los 90 km/h en el interior y el litoral.

La Aemet activa el aviso naranja por rachas muy fuertes de viento de hasta 90 km/h en la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Avisos naranja y amarillo

En concreto, las rachas de viento más adversas se concentrarán en el interior sur y en el litoral norte y sur de Valencia, donde la Aemet ha activado el aviso naranja. En otras zonas de la Comunitat Valenciana, como el interior norte y sur de Castellón, y el interior y litoral norte de Alicante, también ha activado el aviso amarillo, ya que se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h. En estas zonas, aunque el riesgo sea bajo, el viento también podría provocar incidencias puntuales.

Ascenso de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el martes vendrá acompañado de un ascenso térmico generalizado, especialmente acusado en las mínimas de València y Alicante, donde serán bastante templadas para esta época del año. En concreto, en València, los termómetros oscilarán entre los 16 y 23 grados; en Alicante, se esperan 15 de mínima y 24 de máxima; mientras que en Castellón el contraste será mayor, con 11 grados de mínima y hasta 26 de máxima.