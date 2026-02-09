Tráfico
Caos circulatorio: Retenciones de más de 60 kilómetros en el área metropolitana de Valencia
Las carreteras más afectadas son la V-31, la A-7 y la Pista de Ademuz
La lluvia caída durante la madrugada y la huelga de maquinistas complican especialmente el tráfico en Valencia a primera hora de hoy lunes, 9 de febrero. Numerosas carreteras registran retenciones por la gran intensidad de circulación que soportan en plena hora punta y a las 8.20 horas de esta mañana ya sumaban más de 60 kilómetros de atasco en las principales arterias del área metropolitana, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Dos accidentes ocurridos en la V-21 y la A-3 hacían aún más difícil el tráfico rodado. Las carreteras en las que más retenciones hay a primera hora son la V-31, más conocida como la Pista de Silla, donde el atasco es de 11 kilómetros; la A-7, en la que varios puntos muestran colapso circulatorio aunque lo peor está entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, sentido Barcelona, con 9 kilómetros de retenciones, y entre Museros y Cruz de Gracia, con otros 8,5 kilómetros hacia Alicante.
La CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, mide 6 kilómetros de circulación lenta entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, sentido València, mientras que la V-30 registra 5 kilómetros de atasco entre Horno de Alcedo y Mislata, en sentido a la A-7.
