El Consell prevé un batacazo de Morant superior al de Alegría y mima a Vox tras su auge en Aragón

El Consell del PP hace una lectura optimista de las elecciones autonómicas celebradas ayer en Aragón. Aunque el candidato popular Jorge Azcón perdió apoyos y se ató más a un Vox disparado, el gobierno valenciano mira el vaso medio lleno y celebra, por un lado, el avance del bloque de la derecha en su conjunto y, sobre todo, el desplome del PSOE de Pilar Alegría, exministra y exportavoz en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esa vinculación de la candidata socialista con el Ejecutivo central es donde pone el foco la Generalitat, sabedora de que ese escenario se replicará en la C. Valenciana con la ministra Diana Morant como aspirante del PSPV a la presidencia. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, no ha tardado en trazar paralelismos y ha concluido que "a mayor vínculo con Sánchez, mayor castigo electoral", remarcando esos estrechos lazos entre Alegría y Moncloa.

Barrachina no se ha quedado ahí, sino que ha considerado que "no es descartable que el castigo extremeño y aragonés" al Partido Socialista "se vea multiplicado" en la C. Valenciana, donde Morant es una "prolongación de Sánchez". Ha recordado también que el presidente del Gobierno "ha perdido las últimas ocho convocatorias electorales".

El portavoz ha pasado de puntillas por el discreto resultado cosechado por su compañero Azcón, que perdió dos diputados y más de un punto, y se ha centrado en la dinámica general del bloque de la derecha, socializando el éxito de Vox.

Así, ha subrayado la "tendencia de respaldo a políticas de centro derecha" que ya se dio en Extremadura y se repitió este domingo en Aragón, las cuales ha equiparado con la acción política del Consell tanto con Carlos Mazón como con Pérez Llorca. "Nuestro proyecto queda reforzado", ha sentenciado Barrachina.

El portavoz, que no ha querido concretar exactamente en qué espectro del "centro derecha" ubica a Vox, ha aprovechado para elogiar a la formación de Santiago Abascal, aliada necesaria para el Consell de Llorca en lo que queda de legislatura.

En ese sentido, ha descartado que las fricciones que se están dando en el ámbito nacional por esa concatenación de elecciones y sus posteriores negociaciones para formar gobierno puedan alcanzar las Corts, pese a escándalos recientes como las adjudicaciones de vivienda pública a cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante, por las que Vox ya ha pedido dimisiones y explicaciones.

El portavoz ha destacado la "relación de confianza" entre ambas formaciones en la C. Valenciana y ha agradecido a Vox ser un "socio leal" del Consell de Llorca. "La relación es de absoluta lealtad, de encuentro constante con Vox. No vemos ningún riesgo en las relaciones", ha señalado para minimizar las recientes peticiones de dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, o para crear una comisión de investigación en las Corts.