El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents

El Consell de Juanfran Pérez Llorca se opone a rebajar los cuantiosos derechos de los que disfrutan los expresidents de la Generalitat en base a la ley que regula su trato una vez dejan el cargo y que les autoriza, entre otras cosas, a disponer de manera vitalicia de un despacho, dos asesores, vehículo oficial, chófer y escoltas, además de un sueldo de 75.000 euros durante hasta 15 años.

El pleno del Consell ha emitido este lunes su criterio "desfavorable" a la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del estatuto de expresidentes de la Generalitat, presentada por el grupo parlamentario Compromís en las Corts. La fijación de postura no es obligatoria y no afecta al recorrido parlamentario de la iniciativa, que continuará su tramitación, si bien anticipa el rechazo del PP en el hemiciclo.

Es la segunda vez que Compromís plantea cambios en esta norma, ambas tras la dana del 29 de octubre de 2024 y con el claro objetivo de evitar que Carlos Mazón pudiera beneficiarse de estos "privilegios", de los que también hacen uso otros expresidents como Ximo Puig o Alberto Fabra. En su primer intento, todavía con Mazón en el Palau, Compromís se quedó solo: populares y Vox votaron en contra y los socialistas se abstuvieron. Y no parece que vayan a correr mejor suerte ahora con Llorca de president.

"Dignifica la tarea"

Según ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, esta norma obtuvo un "altísimo consenso parlamentario" en su día y lo que hace es "dignificar la tarea de los expresidentes" y por tanto "no entendemos, a nuestro juicio, que tenga que ser derogada".

Compromís ha propuesto una modificación de la ley del Estatuto de los expresidents de la Generalitat para impedir que pasen a formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y puedan cobrar durante quince años 75.000 euros anuales, y también propone eliminar otros "privilegios", como la oficina de apoyo o los asesores y conductor.

Según anunció en su momento el síndic de la coalición en las Corts, Joan Baldoví, la sociedad valenciana "no entiende" que los expresidents tengan este "privilegio", y menos que pueda acceder a él el expresident Carlos Mazón, quien "todos los sueldos" que ha tenido se han debido a "cargos públicos".

Mazón, beneficiado

La ley del Estatuto de los expresidents recoge que estos serán miembros natos del CJC durante quince años cuando hayan ejercido el cargo por un período igual o superior a una legislatura completa. En los restantes casos, lo serán por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo, con un mínimo de dos años.

Este último caso es el que aplica con Mazón, que en todo caso todavía no ha solicitado su entrada en el CJC pero sí ha puesto en marcha su oficina de apoyo al expresident, en primera línea de la playa de San Juan de Alicante, dando entrada en ella a su mano derecha y exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Además de esa oficina de apoyo, la ley también les permite contar con dos puestos de asesor y una plaza de conductor, y con la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat.