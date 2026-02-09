Las Corts retoma su actividad con las comisiones creadas por PP y Vox

Algo más de un mes después de que los colegios volvieran a abrir sus puertas tras las vacaciones navideñas lo ha hecho este lunes de manera oficial las Corts. El parlamento autonómico ha inaugurado el nuevo periodo de sesiones con el estreno de dos comisiones: la Comisión de Familia, Política Social e Igualdad y la Comisión de Innovación, Universidades y Desarrollo Tecnológico, las dos creadas por la reforma de reglamento impulsada (y aprobada) por PP y Vox y que supuso unificar bajo el nombre de la primera la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y Derechos LGTBI, la de Política Social y Empleo y la de Derechos Humanos.

Este cambio, además de borrar de la nomenclatura cualquier referencia LGTBI o a la Igualdad de Género, ante las que Vox se muestra reacio, supone pasar de tres presidencias de comisión a una. A dos, si se tiene en cuenta la nueva comisión de Innovación. Y las dos las han ocupado quienes estaban ya presidiendo una comisión antes. Es el caso de Marisa Gayo, que estaba al frente de la de Política Social y Empleo, y ahora estará en la unificada, y de Vicente Betoret, que encabezaba la extinta de Derechos Humanos, los dos del PP. Quien se queda sin esta responsabilidad, que supone un extra económico, es Elena Bastidas, también del Grupo Popular, que dirigía la de Igualdad de Género y Políticas LGBTI.